Tokenomie pentru DeFi STOA (STA)

DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models.

Pagină de internet oficială: https://stoacorps.com/
Carte albă: http://stoacorp.com/white/white_en.pdf
Explorator de blocuri: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x06874f973dc3c96dc22a10ef0d0609f877f335ea

Tokenomie și analiză de preț pentru DeFi STOA (STA)

Capitalizare de piață: $ 0.00
Ofertă totală: $ 3.20B
Ofertă aflată în circulație: $ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.42M
Maxim dintotdeauna: $ 0.92
Minim dintotdeauna: $ 0.000997990656179079
Preț curent: $ 0.00138

Tokenomie pentru DeFi STOA (STA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru DeFi STOA (STA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STA care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STA care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Cum se cumpără STA

Te interesează să adaugi DeFi STOA (STA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru STA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru DeFi STOA (STA)

Analiza istoricului de preț pentru STA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate.

Predicție de preț pentru STA

Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STA? Pagina noastră de predicție de preț pentru STA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

