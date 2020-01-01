Tokenomie pentru SquadSwap (SQUAD) Descoperă informații cheie despre SquadSwap (SQUAD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SquadSwap (SQUAD) SquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance. SquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance. Pagină de internet oficială: https://squadswap.com/ Carte albă: https://squadswap.com/squadswapwhitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x2d2567DeC25c9795117228aDC7FD58116D2E310C Cumpără SQUAD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SquadSwap (SQUAD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SquadSwap (SQUAD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 60.44M $ 60.44M $ 60.44M Maxim dintotdeauna: $ 0.33879 $ 0.33879 $ 0.33879 Minim dintotdeauna: $ 0.009505325106395283 $ 0.009505325106395283 $ 0.009505325106395283 Preț curent: $ 0.06044 $ 0.06044 $ 0.06044 Află mai mult despre prețul tokenului SquadSwap (SQUAD)

Tokenomie pentru SquadSwap (SQUAD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SquadSwap (SQUAD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SQUAD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SQUAD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SQUAD, explorează prețul în direct al tokenului SQUAD!

Cum se cumpără SQUAD Te interesează să adaugi SquadSwap (SQUAD) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SQUAD, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SQUAD pe MEXC!

Istoric de preț pentru SquadSwap (SQUAD) Analiza istoricului de preț pentru SQUAD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SQUAD!

Predicție de preț pentru SQUAD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SQUAD? Pagina noastră de predicție de preț pentru SQUAD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SQUAD!

