Informații despre Sovrun (SOVRN) Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming. Pagină de internet oficială: https://www.sovrun.org Carte albă: https://litepaper.sovrun.org/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x031B8d752d73d7Fe9678ACEf26e818280D0646b4

Tokenomie și analiză de preț pentru Sovrun (SOVRN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sovrun (SOVRN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Ofertă totală: $ 896.77M $ 896.77M $ 896.77M Ofertă aflată în circulație: $ 171.14M $ 171.14M $ 171.14M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.34M $ 8.34M $ 8.34M Maxim dintotdeauna: $ 0.275 $ 0.275 $ 0.275 Minim dintotdeauna: $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 Preț curent: $ 0.008336 $ 0.008336 $ 0.008336 Află mai mult despre prețul tokenului Sovrun (SOVRN)

Tokenomie pentru Sovrun (SOVRN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sovrun (SOVRN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOVRN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOVRN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOVRN, explorează prețul în direct al tokenului SOVRN!

Istoric de preț pentru Sovrun (SOVRN) Analiza istoricului de preț pentru SOVRN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SOVRN!

Predicție de preț pentru SOVRN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SOVRN? Pagina noastră de predicție de preț pentru SOVRN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SOVRN!

