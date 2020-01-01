Tokenomie pentru Sonorus (SONORUS) Descoperă informații cheie despre Sonorus (SONORUS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Sonorus (SONORUS) Sonorus is a groundbreaking platform leveraging TrendFi to reshape how fans and artists interact with music. Through our on-chain voting system, music lovers can back their favourite tracks, influencing their rise in popularity. As songs gain momentum, artists and fans can earn rewards as the songs climb the charts, fostering a community where everyone's passion for music is recognized and rewarded. Sonorus is a groundbreaking platform leveraging TrendFi to reshape how fans and artists interact with music. Through our on-chain voting system, music lovers can back their favourite tracks, influencing their rise in popularity. As songs gain momentum, artists and fans can earn rewards as the songs climb the charts, fostering a community where everyone's passion for music is recognized and rewarded. Pagină de internet oficială: https://sonorus.network/ Carte albă: https://sonorus.gitbook.io/sonorus-whitepaper/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xF3A587d1AC967b40DB59223434BAf0C6e11588EA Cumpără SONORUS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Sonorus (SONORUS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sonorus (SONORUS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 920.00K $ 920.00K $ 920.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.37918 $ 0.37918 $ 0.37918 Minim dintotdeauna: $ 0.000800132938102287 $ 0.000800132938102287 $ 0.000800132938102287 Preț curent: $ 0.00092 $ 0.00092 $ 0.00092 Află mai mult despre prețul tokenului Sonorus (SONORUS)

Tokenomie pentru Sonorus (SONORUS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sonorus (SONORUS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SONORUS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SONORUS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SONORUS, explorează prețul în direct al tokenului SONORUS!

Cum se cumpără SONORUS Te interesează să adaugi Sonorus (SONORUS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SONORUS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SONORUS pe MEXC!

Istoric de preț pentru Sonorus (SONORUS) Analiza istoricului de preț pentru SONORUS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SONORUS!

Predicție de preț pentru SONORUS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SONORUS? Pagina noastră de predicție de preț pentru SONORUS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SONORUS!

