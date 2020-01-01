Tokenomie pentru EthXY (SEXY) Descoperă informații cheie despre EthXY (SEXY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre EthXY (SEXY) SEXY is utilized for purchasing in-game items within EthXY. In EthXY, players can customize their avatar utilizing RPG items including armors and weapons. The game is played through Telegram chat. SEXY is utilized for purchasing in-game items within EthXY. In EthXY, players can customize their avatar utilizing RPG items including armors and weapons. The game is played through Telegram chat. Pagină de internet oficială: https://ethxy.com Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xc52FaFDc900cB92Ae01E6E4F8979aF7f436e2EB2 Cumpără SEXY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru EthXY (SEXY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EthXY (SEXY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.44M $ 4.44M $ 4.44M Maxim dintotdeauna: $ 3.1 $ 3.1 $ 3.1 Minim dintotdeauna: $ 0.000397645126278051 $ 0.000397645126278051 $ 0.000397645126278051 Preț curent: $ 0.04443 $ 0.04443 $ 0.04443 Află mai mult despre prețul tokenului EthXY (SEXY)

Tokenomie pentru EthXY (SEXY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EthXY (SEXY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SEXY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SEXY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SEXY, explorează prețul în direct al tokenului SEXY!

Cum se cumpără SEXY Te interesează să adaugi EthXY (SEXY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SEXY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SEXY pe MEXC!

Istoric de preț pentru EthXY (SEXY) Analiza istoricului de preț pentru SEXY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SEXY!

Predicție de preț pentru SEXY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SEXY? Pagina noastră de predicție de preț pentru SEXY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SEXY!

