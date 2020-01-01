Tokenomie pentru Securist (SECU) Descoperă informații cheie despre Securist (SECU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Securist (SECU) SECU is the native utility token of the SECURIST platform. It is rewarded to companies and consultants using the SECURIST platform as an incentive for active contributions and is used as a currency to access information security services and the ATHENA ISMS solution at competitive prices. SECU is continuously expanding to enhance the information security of both individuals and organizations. Pagină de internet oficială: http://securistoken.info Carte albă: https://securist.gitbook.io/securist Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/5rif6UEnBRr1UDHGRzvJiALU4ChBaqpdHEcX1wpevH3v

Tokenomie și analiză de preț pentru Securist (SECU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Securist (SECU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 85.50K $ 85.50K $ 85.50K Maxim dintotdeauna: $ 0.0266 $ 0.0266 $ 0.0266 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.00095 $ 0.00095 $ 0.00095 Află mai mult despre prețul tokenului Securist (SECU)

Tokenomie pentru Securist (SECU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Securist (SECU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SECU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SECU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SECU, explorează prețul în direct al tokenului SECU!

Cum se cumpără SECU Te interesează să adaugi Securist (SECU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SECU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SECU pe MEXC!

