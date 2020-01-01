Tokenomie pentru MetaDOS (SECOND) Descoperă informații cheie despre MetaDOS (SECOND), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MetaDOS (SECOND) MetaDOS is the next-gen Free-to-Play-to-Own Battle Royale game on PC and Mobile using TIME-as-Currency concept with Esports focused. MetaDOS is the next-gen Free-to-Play-to-Own Battle Royale game on PC and Mobile using TIME-as-Currency concept with Esports focused. Pagină de internet oficială: https://metados.com Carte albă: https://wiki.metados.com/ Explorator de blocuri: https://snowtrace.io/address/0x7979871595b80433183950Ab6c6457752B585805 Cumpără SECOND acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MetaDOS (SECOND) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MetaDOS (SECOND), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 30.19K $ 30.19K $ 30.19K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 3.18B $ 3.18B $ 3.18B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 95.00K $ 95.00K $ 95.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Minim dintotdeauna: $ 0.000006761687401413 $ 0.000006761687401413 $ 0.000006761687401413 Preț curent: $ 0.0000095 $ 0.0000095 $ 0.0000095 Află mai mult despre prețul tokenului MetaDOS (SECOND)

Tokenomie pentru MetaDOS (SECOND): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MetaDOS (SECOND) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SECOND care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SECOND care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SECOND, explorează prețul în direct al tokenului SECOND!

Istoric de preț pentru MetaDOS (SECOND) Analiza istoricului de preț pentru SECOND ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SECOND!

Predicție de preț pentru SECOND Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SECOND? Pagina noastră de predicție de preț pentru SECOND combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SECOND!

