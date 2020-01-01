Tokenomie pentru Salad Ventures (SALD) Descoperă informații cheie despre Salad Ventures (SALD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Salad Ventures (SALD) Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike. Pagină de internet oficială: https://salad.ventures Carte albă: https://wp.salad.ventures/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x5582a479f0c403e207d2578963ccef5d03ba636f

Tokenomie și analiză de preț pentru Salad Ventures (SALD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Salad Ventures (SALD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.24K $ 1.24K $ 1.24K Ofertă totală: $ 1.68B $ 1.68B $ 1.68B Ofertă aflată în circulație: $ 75.61M $ 75.61M $ 75.61M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.55K $ 27.55K $ 27.55K Maxim dintotdeauna: $ 0.25959 $ 0.25959 $ 0.25959 Minim dintotdeauna: $ 0.000008449793257653 $ 0.000008449793257653 $ 0.000008449793257653 Preț curent: $ 0.0000164 $ 0.0000164 $ 0.0000164 Află mai mult despre prețul tokenului Salad Ventures (SALD)

Tokenomie pentru Salad Ventures (SALD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Salad Ventures (SALD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SALD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SALD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SALD, explorează prețul în direct al tokenului SALD!

