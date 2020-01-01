Tokenomie pentru RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Descoperă informații cheie despre RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), built with the Runes Protocol, is the first Pre-Rune airdropped to the early adopters of Ordinals. It creates a unique opportunity for people to engage with Bitcoin, setting the stage for a more vibrant and user-centric ecosystem. RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), built with the Runes Protocol, is the first Pre-Rune airdropped to the early adopters of Ordinals. It creates a unique opportunity for people to engage with Bitcoin, setting the stage for a more vibrant and user-centric ecosystem. Pagină de internet oficială: https://runecoin.io/ Explorator de blocuri: https://www.oklink.com/zh-hans/btc/token/runes/840000-28 Cumpără RUNECOIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M Maxim dintotdeauna: $ 0.005275 $ 0.005275 $ 0.005275 Minim dintotdeauna: $ 0.000125639726482547 $ 0.000125639726482547 $ 0.000125639726482547 Preț curent: $ 0.0001509 $ 0.0001509 $ 0.0001509 Află mai mult despre prețul tokenului RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)

Tokenomie pentru RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RUNECOIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RUNECOIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RUNECOIN, explorează prețul în direct al tokenului RUNECOIN!

Istoric de preț pentru RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Analiza istoricului de preț pentru RUNECOIN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RUNECOIN!

