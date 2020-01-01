Tokenomie pentru Ring AI (RINGAI) Descoperă informații cheie despre Ring AI (RINGAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ring AI (RINGAI) Ring AI is an advanced AI platform that revolutionizes customer support and sales through fully autonomous, phone-based agents. Ring AI is an advanced AI platform that revolutionizes customer support and sales through fully autonomous, phone-based agents. Pagină de internet oficială: https://www.tryring.ai/ Carte albă: https://docs.tryring.ai/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xc092A137df3cF2B9e5971ba1874D26487C12626d Cumpără RINGAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ring AI (RINGAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ring AI (RINGAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 416.00K $ 416.00K $ 416.00K Maxim dintotdeauna: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Minim dintotdeauna: $ 0.003551715915791439 $ 0.003551715915791439 $ 0.003551715915791439 Preț curent: $ 0.00416 $ 0.00416 $ 0.00416 Află mai mult despre prețul tokenului Ring AI (RINGAI)

Tokenomie pentru Ring AI (RINGAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ring AI (RINGAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RINGAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RINGAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RINGAI, explorează prețul în direct al tokenului RINGAI!

Istoric de preț pentru Ring AI (RINGAI) Analiza istoricului de preț pentru RINGAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RINGAI!

Predicție de preț pentru RINGAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RINGAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru RINGAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RINGAI!

