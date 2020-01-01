Tokenomie pentru holoride (RIDE) Descoperă informații cheie despre holoride (RIDE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre holoride (RIDE) holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride's technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness. Pagină de internet oficială: https://www.holoride.com/ Carte albă: https://docs.holoride.com/holoride_litepaper_v3_3.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.elrond.com/tokens/RIDE-7d18e9

Tokenomie și analiză de preț pentru holoride (RIDE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru holoride (RIDE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 706.56K $ 706.56K $ 706.56K Ofertă totală: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Ofertă aflată în circulație: $ 879.90M $ 879.90M $ 879.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 803.00K $ 803.00K $ 803.00K Maxim dintotdeauna: $ 1.718 $ 1.718 $ 1.718 Minim dintotdeauna: $ 0.000790125786622 $ 0.000790125786622 $ 0.000790125786622 Preț curent: $ 0.000803 $ 0.000803 $ 0.000803 Află mai mult despre prețul tokenului holoride (RIDE)

Tokenomie pentru holoride (RIDE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru holoride (RIDE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RIDE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RIDE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RIDE, explorează prețul în direct al tokenului RIDE!

Cum se cumpără RIDE Te interesează să adaugi holoride (RIDE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RIDE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra RIDE pe MEXC!

Istoric de preț pentru holoride (RIDE) Analiza istoricului de preț pentru RIDE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RIDE!

Predicție de preț pentru RIDE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RIDE? Pagina noastră de predicție de preț pentru RIDE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RIDE!

