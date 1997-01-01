Tokenomie pentru RDEX (RDEX) Descoperă informații cheie despre RDEX (RDEX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre RDEX (RDEX) Orders.Exchange is the first fully-architected order book decentralised exchange on the Bitcoin Layer 1 network. It combines the Ordinals protocol, PSBT technology, Bitcoin scripts, and the Nostr protocol to create the world's first complete trading system and liquidity pool solution based on the Bitcoin Layer 1 network. It has independently written the NIP protocol, which allows user orders to circulate among different DEXs, and is actively promoting the development of the Bitcoin ecosystem and exploring the boundaries of Bitcoin DeFi. Pagină de internet oficială: https://www.orders.exchange/ Explorator de blocuri: https://ordinalscan.net/inscription/79ddd895e48f5f250cfed1e9656e0eb9416d49711c765990bee20f891be1e386i0

Tokenomie și analiză de preț pentru RDEX (RDEX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RDEX (RDEX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 249.30K $ 249.30K $ 249.30K Maxim dintotdeauna: $ 0.398 $ 0.398 $ 0.398 Minim dintotdeauna: $ 0.000530588222957301 $ 0.000530588222957301 $ 0.000530588222957301 Preț curent: $ 0.002493 $ 0.002493 $ 0.002493 Află mai mult despre prețul tokenului RDEX (RDEX)

Tokenomie pentru RDEX (RDEX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RDEX (RDEX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RDEX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RDEX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RDEX, explorează prețul în direct al tokenului RDEX!

Cum se cumpără RDEX Te interesează să adaugi RDEX (RDEX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RDEX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra RDEX pe MEXC!

Istoric de preț pentru RDEX (RDEX) Analiza istoricului de preț pentru RDEX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RDEX!

Predicție de preț pentru RDEX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RDEX? Pagina noastră de predicție de preț pentru RDEX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RDEX!

