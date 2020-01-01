Tokenomie pentru Pixer Eternity (PXT) Descoperă informații cheie despre Pixer Eternity (PXT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pixer Eternity (PXT) Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market. Pagină de internet oficială: https://pixer.club/ Carte albă: https://pixer-eternity.gitbook.io/pixer-eternity/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xeb79c85c6d633ae81c97be71e1691ee7dc6e132d

Tokenomie și analiză de preț pentru Pixer Eternity (PXT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pixer Eternity (PXT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 427.96K $ 427.96K $ 427.96K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 3.12B $ 3.12B $ 3.12B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Maxim dintotdeauna: $ 1.4058 $ 1.4058 $ 1.4058 Minim dintotdeauna: $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 Preț curent: $ 0.000137 $ 0.000137 $ 0.000137 Află mai mult despre prețul tokenului Pixer Eternity (PXT)

Tokenomie pentru Pixer Eternity (PXT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pixer Eternity (PXT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PXT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PXT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PXT, explorează prețul în direct al tokenului PXT!

Istoric de preț pentru Pixer Eternity (PXT) Analiza istoricului de preț pentru PXT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PXT!

Predicție de preț pentru PXT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PXT? Pagina noastră de predicție de preț pentru PXT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PXT!

