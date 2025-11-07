BursăDEX+
Prețul în timp real pentru I love puppies astăzi este 0.0000002875 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PUPPIES în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PUPPIES pe MEXC acum.

Pret I love puppies (PUPPIES)

Preț în timp real pentru 1 PUPPIES în USD:

0.00%1D
USD
I love puppies (PUPPIES) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:11:00 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru I love puppies (PUPPIES) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Minim 24 h
Maxim 24 h

-0.63%

0.00%

-27.71%

-27.71%

Prețul în timp real pentru I love puppies (PUPPIES) este $ 0.0000002875. În ultimele 24 de ore, tokenul PUPPIES a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000002687 și un maxim de $ 0.0000002911, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PUPPIES este $ 0.000001189097557191, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000000001766024703.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PUPPIES s-a modificat cu -0.63% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.71% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața I love puppies (PUPPIES)

No.3683

0.00%

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru I love puppies este $ 0.00, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 57.90K. Oferta aflată în circulație pentru PUPPIES este 0.00, cu o ofertă totală de 42069000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.09M.

Istoric de preț pentru I love puppies (PUPPIES) USD

Urmărește modificările de preț pentru I love puppies pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 00.00%
30 de zile$ -0.0000004228-59.53%
60 de zile$ +0.0000000875+43.75%
90 de zile$ +0.0000000875+43.75%
Modificare de preț astăzi pentru I love puppies

Astăzi, PUPPIES a înregistrat o modificare de $ 0 (0.00%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru I love puppies

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0000004228 (-59.53%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru I love puppies

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, PUPPIES a văzut o modificare de $ +0.0000000875 (+43.75%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru I love puppies

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.0000000875 (+43.75%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru I love puppies (PUPPIES)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru I love puppies.

Ce este I love puppies (PUPPIES)

I Love Puppies – Elon Musk

Tokenul I love puppies este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile I love puppies. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru PUPPIES pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre I love puppies pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare I love puppies fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru I love puppies (USD)

Ce valoare va avea I love puppies (PUPPIES) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale I love puppies (PUPPIES) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru I love puppies.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru I love puppies!

Tokenomie pentru I love puppies (PUPPIES)

Înțelegerea tokenomică a I love puppies (PUPPIES) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru PUPPIES!

Cum se cumpără I love puppies (PUPPIES)

Vrei să știi cum să cumperi I love puppies? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra I love puppies cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

PUPPIES în monede locale

Resursă I love puppies

Pentru o înțelegere mai aprofundată a I love puppies, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web I love puppies oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre I love puppies

Cât valorează I love puppies (PUPPIES) astăzi?
Prețul pe viu pentru PUPPIES în USD este 0.0000002875 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru PUPPIES în USD?
Prețul actual pentru PUPPIES la USD este $ 0.0000002875. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru I love puppies?
Capitalizarea de piață pentru PUPPIES este $ 0.00 USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru PUPPIES?
Ofertă aflată în circulație pentru PUPPIES este 0.00 USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru PUPPIES?
PUPPIES a obținut un preț ATH de 0.000001189097557191 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru PUPPIES?
PUPPIES a avut un preț ATL de 0.000000001766024703 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru PUPPIES?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru PUPPIES este $ 57.90K USD.
Va crește PUPPIES în acest an?
PUPPIES ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru PUPPIES pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:11:00 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

