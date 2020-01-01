Tokenomie pentru Prisma Finance (PRISMA) Descoperă informații cheie despre Prisma Finance (PRISMA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Prisma Finance (PRISMA) Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral. Pagină de internet oficială: https://prismafinance.com/ Carte albă: https://docs.prismafinance.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xdA47862a83dac0c112BA89c6abC2159b95afd71C

Tokenomie și analiză de preț pentru Prisma Finance (PRISMA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Prisma Finance (PRISMA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.70M $ 11.70M $ 11.70M Maxim dintotdeauna: $ 2.136 $ 2.136 $ 2.136 Minim dintotdeauna: $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 Preț curent: $ 0.03901 $ 0.03901 $ 0.03901 Află mai mult despre prețul tokenului Prisma Finance (PRISMA)

Tokenomie pentru Prisma Finance (PRISMA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Prisma Finance (PRISMA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PRISMA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PRISMA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PRISMA, explorează prețul în direct al tokenului PRISMA!

