Tokenomie pentru Pikamoon (PIKA) Descoperă informații cheie despre Pikamoon (PIKA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pikamoon (PIKA) NFT Play to Earn Game. NFT Play to Earn Game. Pagină de internet oficială: https://www.pikamoon.io/ Carte albă: https://docs.pikamoon.io Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xD1e64bcc904Cfdc19d0FABA155a9EdC69b4bcdAe Cumpără PIKA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Pikamoon (PIKA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pikamoon (PIKA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Ofertă totală: $ 49.89B $ 49.89B $ 49.89B Ofertă aflată în circulație: $ 17.45B $ 17.45B $ 17.45B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.99M $ 4.99M $ 4.99M Maxim dintotdeauna: $ 0.0047998 $ 0.0047998 $ 0.0047998 Minim dintotdeauna: $ 0.000034814001394172 $ 0.000034814001394172 $ 0.000034814001394172 Preț curent: $ 0.00010001 $ 0.00010001 $ 0.00010001 Află mai mult despre prețul tokenului Pikamoon (PIKA)

Tokenomie pentru Pikamoon (PIKA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pikamoon (PIKA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PIKA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PIKA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PIKA, explorează prețul în direct al tokenului PIKA!

Cum se cumpără PIKA Te interesează să adaugi Pikamoon (PIKA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PIKA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PIKA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Pikamoon (PIKA) Analiza istoricului de preț pentru PIKA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PIKA!

Predicție de preț pentru PIKA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PIKA? Pagina noastră de predicție de preț pentru PIKA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PIKA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!