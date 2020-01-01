Tokenomie pentru Playbux (PBUX) Descoperă informații cheie despre Playbux (PBUX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Playbux (PBUX) 1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio Pagină de internet oficială: https://www.playbux.co/ Carte albă: https://playbux.gitbook.io/playbux-whitepaper Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x9D1d4dE9cD93203147fAc3BC0262a78e3a0e96bb Cumpără PBUX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Playbux (PBUX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Playbux (PBUX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 452.55K $ 452.55K $ 452.55K Ofertă totală: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ofertă aflată în circulație: $ 383.52M $ 383.52M $ 383.52M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 472.00K $ 472.00K $ 472.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.4125 $ 0.4125 $ 0.4125 Minim dintotdeauna: $ 0.000937558735854576 $ 0.000937558735854576 $ 0.000937558735854576 Preț curent: $ 0.00118 $ 0.00118 $ 0.00118 Află mai mult despre prețul tokenului Playbux (PBUX)

Tokenomie pentru Playbux (PBUX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Playbux (PBUX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PBUX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PBUX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PBUX, explorează prețul în direct al tokenului PBUX!

Cum se cumpără PBUX Te interesează să adaugi Playbux (PBUX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PBUX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PBUX pe MEXC!

Istoric de preț pentru Playbux (PBUX) Analiza istoricului de preț pentru PBUX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PBUX!

Predicție de preț pentru PBUX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PBUX? Pagina noastră de predicție de preț pentru PBUX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PBUX!

