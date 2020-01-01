Tokenomie pentru PARMA Fan Token (PARMA) Descoperă informații cheie despre PARMA Fan Token (PARMA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PARMA Fan Token (PARMA) $PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team. $PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team. Pagină de internet oficială: https://www.unitos.io/parma-fantoken Carte albă: https://docsend.com/view/x7r2zi6zdb5chtaj Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xf7f0dc9fd88e436847580d883319137ec2aa6b94 Cumpără PARMA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru PARMA Fan Token (PARMA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PARMA Fan Token (PARMA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 101.40K $ 101.40K $ 101.40K Maxim dintotdeauna: $ 1.249 $ 1.249 $ 1.249 Minim dintotdeauna: $ 0.001399028640257023 $ 0.001399028640257023 $ 0.001399028640257023 Preț curent: $ 0.00507 $ 0.00507 $ 0.00507 Află mai mult despre prețul tokenului PARMA Fan Token (PARMA)

Tokenomie pentru PARMA Fan Token (PARMA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PARMA Fan Token (PARMA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PARMA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PARMA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PARMA, explorează prețul în direct al tokenului PARMA!

Cum se cumpără PARMA Te interesează să adaugi PARMA Fan Token (PARMA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PARMA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PARMA pe MEXC!

Istoric de preț pentru PARMA Fan Token (PARMA) Analiza istoricului de preț pentru PARMA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PARMA!

Predicție de preț pentru PARMA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PARMA? Pagina noastră de predicție de preț pentru PARMA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PARMA!

