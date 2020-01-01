Tokenomie pentru Panda Swap (PANDA) Descoperă informații cheie despre Panda Swap (PANDA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Panda Swap (PANDA) $PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users. Pagină de internet oficială: https://pandaswapsol.io/ Carte albă: https://panda-swap.gitbook.io/panda-swap-white-paper Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/PANDA8AgjdgQqRRYedrXGKTb2WygNsAhxNDpD7YrBgv Cumpără PANDA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Panda Swap (PANDA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Panda Swap (PANDA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Ofertă totală: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Ofertă aflată în circulație: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Maxim dintotdeauna: $ 0.007461 $ 0.007461 $ 0.007461 Minim dintotdeauna: $ 0.000152185425030368 $ 0.000152185425030368 $ 0.000152185425030368 Preț curent: $ 0.001606 $ 0.001606 $ 0.001606 Află mai mult despre prețul tokenului Panda Swap (PANDA)

Tokenomie pentru Panda Swap (PANDA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Panda Swap (PANDA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PANDA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PANDA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PANDA, explorează prețul în direct al tokenului PANDA!

Cum se cumpără PANDA Te interesează să adaugi Panda Swap (PANDA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PANDA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PANDA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Panda Swap (PANDA) Analiza istoricului de preț pentru PANDA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PANDA!

Predicție de preț pentru PANDA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PANDA? Pagina noastră de predicție de preț pentru PANDA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PANDA!

