Prețul în timp real pentru Ozone metaverse astăzi este 0.00008474 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru OZONAI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru OZONAI pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Ozone metaverse astăzi este 0.00008474 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru OZONAI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru OZONAI pe MEXC acum.

Mai multe despre OZONAI

Informații de preț pentru OZONAI

Ce este OZONAI

Carte albă pentru OZONAI

Pagina oficială pentru OZONAI

Tokenomie pentru OZONAI

Prognoza prețurilor pentru OZONAI

Istoric OZONAI

Ghid de cumpărare OZONAI

Convertor valutar OZONAI în fiduciar

OZONAI Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Ozone metaverse

Pret Ozone metaverse (OZONAI)

Preț în timp real pentru 1 OZONAI în USD:

$0.00008464
$0.00008464$0.00008464
-1.34%1D
USD
Ozone metaverse (OZONAI) graficul prețurilor în timp real
Informații privind prețul pentru Ozone metaverse (OZONAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00008339
$ 0.00008339$ 0.00008339
Minim 24 h
$ 0.00009268
$ 0.00009268$ 0.00009268
Maxim 24 h

$ 0.00008339
$ 0.00008339$ 0.00008339

$ 0.00009268
$ 0.00009268$ 0.00009268

$ 0.03447626727041513
$ 0.03447626727041513$ 0.03447626727041513

$ 0.000030714406696367
$ 0.000030714406696367$ 0.000030714406696367

-8.20%

-1.34%

-35.13%

-35.13%

Prețul în timp real pentru Ozone metaverse (OZONAI) este $ 0.00008474. În ultimele 24 de ore, tokenul OZONAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00008339 și un maxim de $ 0.00009268, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OZONAI este $ 0.03447626727041513, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000030714406696367.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OZONAI s-a modificat cu -8.20% în decursul ultimei ore, cu -1.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -35.13% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ozone metaverse (OZONAI)

No.7048

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.67K
$ 58.67K$ 58.67K

$ 169.48K
$ 169.48K$ 169.48K

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

801,810,225.66
801,810,225.66 801,810,225.66

0.00%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Ozone metaverse este $ 0.00, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 58.67K. Oferta aflată în circulație pentru OZONAI este 0.00, cu o ofertă totală de 801810225.66. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 169.48K.

Istoric de preț pentru Ozone metaverse (OZONAI) USD

Urmărește modificările de preț pentru Ozone metaverse pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0000011496-1.34%
30 de zile$ +0.00000346+4.25%
60 de zile$ -0.00000153-1.78%
90 de zile$ -0.00012372-59.35%
Modificare de preț astăzi pentru Ozone metaverse

Astăzi, OZONAI a înregistrat o modificare de $ -0.0000011496 (-1.34%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Ozone metaverse

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.00000346 (+4.25%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Ozone metaverse

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, OZONAI a văzut o modificare de $ -0.00000153 (-1.78%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Ozone metaverse

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00012372 (-59.35%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Ozone metaverse (OZONAI)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Ozone metaverse.

Ce este Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Tokenul Ozone metaverse este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Ozone metaverse. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru OZONAI pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Ozone metaverse pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Ozone metaverse fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Ozone metaverse (USD)

Ce valoare va avea Ozone metaverse (OZONAI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Ozone metaverse (OZONAI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Ozone metaverse.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Ozone metaverse!

Tokenomie pentru Ozone metaverse (OZONAI)

Înțelegerea tokenomică a Ozone metaverse (OZONAI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru OZONAI!

Cum se cumpără Ozone metaverse (OZONAI)

Vrei să știi cum să cumperi Ozone metaverse? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Ozone metaverse cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

OZONAI în monede locale

1 Ozone metaverse(OZONAI) în VND
2.2299331
1 Ozone metaverse(OZONAI) în AUD
A$0.0001304996
1 Ozone metaverse(OZONAI) în GBP
0.0000644024
1 Ozone metaverse(OZONAI) în EUR
0.0000728764
1 Ozone metaverse(OZONAI) în USD
$0.00008474
1 Ozone metaverse(OZONAI) în MYR
RM0.0003542132
1 Ozone metaverse(OZONAI) în TRY
0.0035684014
1 Ozone metaverse(OZONAI) în JPY
¥0.01296522
1 Ozone metaverse(OZONAI) în ARS
ARS$0.1229890938
1 Ozone metaverse(OZONAI) în RUB
0.0068758036
1 Ozone metaverse(OZONAI) în INR
0.0075138958
1 Ozone metaverse(OZONAI) în IDR
Rp1.4123327684
1 Ozone metaverse(OZONAI) în PHP
0.00499966
1 Ozone metaverse(OZONAI) în EGP
￡E.0.004012439
1 Ozone metaverse(OZONAI) în BRL
R$0.000453359
1 Ozone metaverse(OZONAI) în CAD
C$0.0001194834
1 Ozone metaverse(OZONAI) în BDT
0.0103391274
1 Ozone metaverse(OZONAI) în NGN
0.1217527372
1 Ozone metaverse(OZONAI) în COP
$0.3246736834
1 Ozone metaverse(OZONAI) în ZAR
R.0.0014727812
1 Ozone metaverse(OZONAI) în UAH
0.0035641644
1 Ozone metaverse(OZONAI) în TZS
T.Sh.0.20820618
1 Ozone metaverse(OZONAI) în VES
Bs0.01889702
1 Ozone metaverse(OZONAI) în CLP
$0.07990982
1 Ozone metaverse(OZONAI) în PKR
Rs0.0239509136
1 Ozone metaverse(OZONAI) în KZT
0.0445757822
1 Ozone metaverse(OZONAI) în THB
฿0.0027472708
1 Ozone metaverse(OZONAI) în TWD
NT$0.0026243978
1 Ozone metaverse(OZONAI) în AED
د.إ0.0003109958
1 Ozone metaverse(OZONAI) în CHF
Fr0.000067792
1 Ozone metaverse(OZONAI) în HKD
HK$0.0006584298
1 Ozone metaverse(OZONAI) în AMD
֏0.032404576
1 Ozone metaverse(OZONAI) în MAD
.د.م0.0007889294
1 Ozone metaverse(OZONAI) în MXN
$0.0015787062
1 Ozone metaverse(OZONAI) în SAR
ريال0.000317775
1 Ozone metaverse(OZONAI) în ETB
Br0.0130067426
1 Ozone metaverse(OZONAI) în KES
KSh0.0109433236
1 Ozone metaverse(OZONAI) în JOD
د.أ0.00006008066
1 Ozone metaverse(OZONAI) în PLN
0.0003126906
1 Ozone metaverse(OZONAI) în RON
лв0.0003737034
1 Ozone metaverse(OZONAI) în SEK
kr0.0008118092
1 Ozone metaverse(OZONAI) în BGN
лв0.0001432106
1 Ozone metaverse(OZONAI) în HUF
Ft0.0283879
1 Ozone metaverse(OZONAI) în CZK
0.0017888614
1 Ozone metaverse(OZONAI) în KWD
د.ك0.00002601518
1 Ozone metaverse(OZONAI) în ILS
0.0002770998
1 Ozone metaverse(OZONAI) în BOB
Bs0.000584706
1 Ozone metaverse(OZONAI) în AZN
0.000144058
1 Ozone metaverse(OZONAI) în TJS
SM0.0007813028
1 Ozone metaverse(OZONAI) în GEL
0.0002296454
1 Ozone metaverse(OZONAI) în AOA
Kz0.077316776
1 Ozone metaverse(OZONAI) în BHD
.د.ب0.00003186224
1 Ozone metaverse(OZONAI) în BMD
$0.00008474
1 Ozone metaverse(OZONAI) în DKK
kr0.0005482678
1 Ozone metaverse(OZONAI) în HNL
L0.0022269672
1 Ozone metaverse(OZONAI) în MUR
0.00389804
1 Ozone metaverse(OZONAI) în NAD
$0.0014719338
1 Ozone metaverse(OZONAI) în NOK
kr0.0008660428
1 Ozone metaverse(OZONAI) în NZD
$0.0001499898
1 Ozone metaverse(OZONAI) în PAB
B/.0.00008474
1 Ozone metaverse(OZONAI) în PGK
K0.0003618398
1 Ozone metaverse(OZONAI) în QAR
ر.ق0.0003084536
1 Ozone metaverse(OZONAI) în RSD
дин.0.008618058
1 Ozone metaverse(OZONAI) în UZS
soʻm1.0088093624
1 Ozone metaverse(OZONAI) în ALL
L0.0071071438
1 Ozone metaverse(OZONAI) în ANG
ƒ0.0001516846
1 Ozone metaverse(OZONAI) în AWG
ƒ0.000152532
1 Ozone metaverse(OZONAI) în BBD
$0.00016948
1 Ozone metaverse(OZONAI) în BAM
KM0.0001432106
1 Ozone metaverse(OZONAI) în BIF
Fr0.24989826
1 Ozone metaverse(OZONAI) în BND
$0.000110162
1 Ozone metaverse(OZONAI) în BSD
$0.00008474
1 Ozone metaverse(OZONAI) în JMD
$0.013588059
1 Ozone metaverse(OZONAI) în KHR
0.3403209244
1 Ozone metaverse(OZONAI) în KMF
Fr0.03609924
1 Ozone metaverse(OZONAI) în LAK
1.8421738762
1 Ozone metaverse(OZONAI) în LKR
රු0.0258346838
1 Ozone metaverse(OZONAI) în MDL
L0.0014499014
1 Ozone metaverse(OZONAI) în MGA
Ar0.38171133
1 Ozone metaverse(OZONAI) în MOP
P0.00067792
1 Ozone metaverse(OZONAI) în MVR
0.001304996
1 Ozone metaverse(OZONAI) în MWK
MK0.146862894
1 Ozone metaverse(OZONAI) în MZN
MT0.005419123
1 Ozone metaverse(OZONAI) în NPR
रु0.012007658
1 Ozone metaverse(OZONAI) în PYG
0.60097608
1 Ozone metaverse(OZONAI) în RWF
Fr0.12312722
1 Ozone metaverse(OZONAI) în SBD
$0.0006965628
1 Ozone metaverse(OZONAI) în SCR
0.0011643276
1 Ozone metaverse(OZONAI) în SRD
$0.00326249
1 Ozone metaverse(OZONAI) în SVC
$0.0007406276
1 Ozone metaverse(OZONAI) în SZL
L0.001470239
1 Ozone metaverse(OZONAI) în TMT
m0.00029659
1 Ozone metaverse(OZONAI) în TND
د.ت0.00025074566
1 Ozone metaverse(OZONAI) în TTD
$0.0005736898
1 Ozone metaverse(OZONAI) în UGX
Sh0.29625104
1 Ozone metaverse(OZONAI) în XAF
Fr0.04821706
1 Ozone metaverse(OZONAI) în XCD
$0.000228798
1 Ozone metaverse(OZONAI) în XOF
Fr0.04821706
1 Ozone metaverse(OZONAI) în XPF
Fr0.00872822
1 Ozone metaverse(OZONAI) în BWP
P0.001139753
1 Ozone metaverse(OZONAI) în BZD
$0.0001703274
1 Ozone metaverse(OZONAI) în CVE
$0.0081079232
1 Ozone metaverse(OZONAI) în DJF
Fr0.01508372
1 Ozone metaverse(OZONAI) în DOP
$0.0054504768
1 Ozone metaverse(OZONAI) în DZD
د.ج0.0110721284
1 Ozone metaverse(OZONAI) în FJD
$0.0001932072
1 Ozone metaverse(OZONAI) în GNF
Fr0.7368143
1 Ozone metaverse(OZONAI) în GTQ
Q0.0006491084
1 Ozone metaverse(OZONAI) în GYD
$0.0177242184
1 Ozone metaverse(OZONAI) în ISK
kr0.01067724

Resursă Ozone metaverse

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Ozone metaverse, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Ozone metaverse oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Ozone metaverse

Cât valorează Ozone metaverse (OZONAI) astăzi?
Prețul pe viu pentru OZONAI în USD este 0.00008474 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru OZONAI în USD?
Prețul actual pentru OZONAI la USD este $ 0.00008474. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Ozone metaverse?
Capitalizarea de piață pentru OZONAI este $ 0.00 USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru OZONAI?
Ofertă aflată în circulație pentru OZONAI este 0.00 USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru OZONAI?
OZONAI a obținut un preț ATH de 0.03447626727041513 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru OZONAI?
OZONAI a avut un preț ATL de 0.000030714406696367 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru OZONAI?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru OZONAI este $ 58.67K USD.
Va crește OZONAI în acest an?
OZONAI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru OZONAI pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Ozone metaverse (OZONAI)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

