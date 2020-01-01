Tokenomie pentru OMNIA Protocol (OMNIA) Descoperă informații cheie despre OMNIA Protocol (OMNIA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre OMNIA Protocol (OMNIA) OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time. OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time. Pagină de internet oficială: https://omniatech.io Carte albă: https://whitepaper.omniatech.io Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x2e7e487d84b5baba5878a9833fb394bc89633fd7 Cumpără OMNIA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru OMNIA Protocol (OMNIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OMNIA Protocol (OMNIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 670.00K $ 670.00K $ 670.00K Maxim dintotdeauna: $ 1.9103 $ 1.9103 $ 1.9103 Minim dintotdeauna: $ 0.006599204385962569 $ 0.006599204385962569 $ 0.006599204385962569 Preț curent: $ 0.0067 $ 0.0067 $ 0.0067 Află mai mult despre prețul tokenului OMNIA Protocol (OMNIA)

Tokenomie pentru OMNIA Protocol (OMNIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OMNIA Protocol (OMNIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OMNIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OMNIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OMNIA, explorează prețul în direct al tokenului OMNIA!

Istoric de preț pentru OMNIA Protocol (OMNIA) Analiza istoricului de preț pentru OMNIA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OMNIA!

Predicție de preț pentru OMNIA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OMNIA? Pagina noastră de predicție de preț pentru OMNIA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OMNIA!

