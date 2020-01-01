Tokenomie pentru Space Nation (OIK) Descoperă informații cheie despre Space Nation (OIK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation's vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds. Pagină de internet oficială: https://spacenation.online/ Carte albă: https://static.spacenation.online/assets/litepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0x6E7F11641c1EC71591828E531334192d622703F7

Tokenomie și analiză de preț pentru Space Nation (OIK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Space Nation (OIK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.35M $ 8.35M $ 8.35M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 248.63M $ 248.63M $ 248.63M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 33.58M $ 33.58M $ 33.58M Maxim dintotdeauna: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Minim dintotdeauna: $ 0.01431035188800632 $ 0.01431035188800632 $ 0.01431035188800632 Preț curent: $ 0.03358 $ 0.03358 $ 0.03358 Află mai mult despre prețul tokenului Space Nation (OIK)

Tokenomie pentru Space Nation (OIK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Space Nation (OIK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OIK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OIK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OIK, explorează prețul în direct al tokenului OIK!

Cum se cumpără OIK Te interesează să adaugi Space Nation (OIK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru OIK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra OIK pe MEXC!

Istoric de preț pentru Space Nation (OIK) Analiza istoricului de preț pentru OIK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OIK!

Predicție de preț pentru OIK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OIK? Pagina noastră de predicție de preț pentru OIK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OIK!

