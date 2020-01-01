Tokenomie pentru Net Zero Climate (NZC) Descoperă informații cheie despre Net Zero Climate (NZC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Net Zero Climate (NZC) As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits. As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits. Pagină de internet oficială: https://www.gesia.io Carte albă: https://gesia-project-whitepaper-en.gesia.io Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x719deb67fec9b4c7233b0cf6415f5dc80b6c62d3 Cumpără NZC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Net Zero Climate (NZC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Net Zero Climate (NZC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 85.40M $ 85.40M $ 85.40M Maxim dintotdeauna: $ 5 $ 5 $ 5 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.01708 $ 0.01708 $ 0.01708 Află mai mult despre prețul tokenului Net Zero Climate (NZC)

Tokenomie pentru Net Zero Climate (NZC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Net Zero Climate (NZC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NZC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NZC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NZC, explorează prețul în direct al tokenului NZC!

Cum se cumpără NZC Te interesează să adaugi Net Zero Climate (NZC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NZC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NZC pe MEXC!

Istoric de preț pentru Net Zero Climate (NZC) Analiza istoricului de preț pentru NZC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NZC!

Predicție de preț pentru NZC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NZC? Pagina noastră de predicție de preț pentru NZC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NZC!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!