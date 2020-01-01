Tokenomie pentru Nura Labs (NURA) Descoperă informații cheie despre Nura Labs (NURA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nura Labs (NURA) Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption. Pagină de internet oficială: https://nura.gg/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x926759A8EaEcFADb5D8bdC7A9C7B193C5085F507 Cumpără NURA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Nura Labs (NURA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nura Labs (NURA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 781.50K $ 781.50K $ 781.50K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 781.50K $ 781.50K $ 781.50K Maxim dintotdeauna: $ 0.002523 $ 0.002523 $ 0.002523 Minim dintotdeauna: $ 0.000070256009853895 $ 0.000070256009853895 $ 0.000070256009853895 Preț curent: $ 0.00007815 $ 0.00007815 $ 0.00007815 Află mai mult despre prețul tokenului Nura Labs (NURA)

Tokenomie pentru Nura Labs (NURA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nura Labs (NURA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NURA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NURA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NURA, explorează prețul în direct al tokenului NURA!

Cum se cumpără NURA Te interesează să adaugi Nura Labs (NURA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NURA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NURA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Nura Labs (NURA) Analiza istoricului de preț pentru NURA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NURA!

Predicție de preț pentru NURA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NURA? Pagina noastră de predicție de preț pentru NURA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NURA!

