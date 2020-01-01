Tokenomie pentru Blast Royale (NOOB) Descoperă informații cheie despre Blast Royale (NOOB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Blast Royale (NOOB) Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs. Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs. Pagină de internet oficială: https://www.blastroyale.com/ Carte albă: https://fundimension.gitbook.io/blast-royale/tokenomics/introducing-usdnoob Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x06561dC5CEdCc012a4EA68609b17d41499622E4c Cumpără NOOB acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Blast Royale (NOOB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Blast Royale (NOOB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 512.00M $ 512.00M $ 512.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 43.49K $ 43.49K $ 43.49K Maxim dintotdeauna: $ 0.13998 $ 0.13998 $ 0.13998 Minim dintotdeauna: $ 0.000052509573322188 $ 0.000052509573322188 $ 0.000052509573322188 Preț curent: $ 0.00008495 $ 0.00008495 $ 0.00008495 Află mai mult despre prețul tokenului Blast Royale (NOOB)

Tokenomie pentru Blast Royale (NOOB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Blast Royale (NOOB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NOOB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NOOB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NOOB, explorează prețul în direct al tokenului NOOB!

Cum se cumpără NOOB Te interesează să adaugi Blast Royale (NOOB) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NOOB, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NOOB pe MEXC!

Istoric de preț pentru Blast Royale (NOOB) Analiza istoricului de preț pentru NOOB ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NOOB!

Predicție de preț pentru NOOB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NOOB? Pagina noastră de predicție de preț pentru NOOB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NOOB!

