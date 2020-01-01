Tokenomie pentru NMKR (NMKR) Descoperă informații cheie despre NMKR (NMKR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre NMKR (NMKR) Cardanos is a leading infrastructure provider for Minting and Tokenization. At the core of NMKR's mission is the empowerment of your NFT or Tokenization venture through cutting-edge solutions and toolkits for seamlessly creating and managing digital assets. Pagină de internet oficială: https://nmkr.io/ Carte albă: https://www.nmkr.io/whitepaper Explorator de blocuri: https://cardanoscan.io/token/5dac8536653edc12f6f5e1045d8164b9f59998d3bdc300fc928434894e4d4b52

Tokenomie și analiză de preț pentru NMKR (NMKR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NMKR (NMKR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Maxim dintotdeauna: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 Minim dintotdeauna: $ 0.0004001119781994 $ 0.0004001119781994 $ 0.0004001119781994 Preț curent: $ 0.000492 $ 0.000492 $ 0.000492 Află mai mult despre prețul tokenului NMKR (NMKR)

Tokenomie pentru NMKR (NMKR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NMKR (NMKR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NMKR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NMKR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NMKR, explorează prețul în direct al tokenului NMKR!

Cum se cumpără NMKR Te interesează să adaugi NMKR (NMKR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NMKR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NMKR pe MEXC!

Istoric de preț pentru NMKR (NMKR) Analiza istoricului de preț pentru NMKR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NMKR!

Predicție de preț pentru NMKR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NMKR? Pagina noastră de predicție de preț pentru NMKR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NMKR!

