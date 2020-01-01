Tokenomie pentru NFT Ai (NFTAI) Descoperă informații cheie despre NFT Ai (NFTAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre NFT Ai (NFTAI) NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels. NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels. Pagină de internet oficială: https://nftai.live/ Carte albă: https://nftai.live/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/9qoWenJfm2mNohBhNtVoYEtYsaqvYvPioFrzoK2LZLnY Cumpără NFTAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru NFT Ai (NFTAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NFT Ai (NFTAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 40.00K $ 40.00K $ 40.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.0047 $ 0.0047 $ 0.0047 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.00004 $ 0.00004 $ 0.00004 Află mai mult despre prețul tokenului NFT Ai (NFTAI)

Tokenomie pentru NFT Ai (NFTAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NFT Ai (NFTAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NFTAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NFTAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NFTAI, explorează prețul în direct al tokenului NFTAI!

Cum se cumpără NFTAI Te interesează să adaugi NFT Ai (NFTAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NFTAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NFTAI pe MEXC!

Istoric de preț pentru NFT Ai (NFTAI) Analiza istoricului de preț pentru NFTAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NFTAI!

Predicție de preț pentru NFTAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NFTAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru NFTAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NFTAI!

