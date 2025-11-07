BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Fortune Room astăzi este 0.0000000000000000000000002 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NEWFRT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NEWFRT pe MEXC acum.

Pret Fortune Room (NEWFRT)

Preț în timp real pentru 1 NEWFRT în USD:

$0.0000000000000000000000002
$0.0000000000000000000000002$0.0000000000000000000000002
-11.11%1D
USD
Fortune Room (NEWFRT) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:05:16 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Fortune Room (NEWFRT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0000000000000000000000002
$ 0.0000000000000000000000002$ 0.0000000000000000000000002
Minim 24 h
$ 0.000000000000000000000005
$ 0.000000000000000000000005$ 0.000000000000000000000005
Maxim 24 h

$ 0.0000000000000000000000002
$ 0.0000000000000000000000002$ 0.0000000000000000000000002

$ 0.000000000000000000000005
$ 0.000000000000000000000005$ 0.000000000000000000000005

--
----

--
----

-81.82%

-11.11%

-100.00%

-100.00%

Prețul în timp real pentru Fortune Room (NEWFRT) este $ 0.0000000000000000000000002. În ultimele 24 de ore, tokenul NEWFRT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000000000000000000000002 și un maxim de $ 0.000000000000000000000005, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NEWFRT este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NEWFRT s-a modificat cu -81.82% în decursul ultimei ore, cu -11.11% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -100.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Fortune Room (NEWFRT)

--
----

$ 538.45K
$ 538.45K$ 538.45K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Fortune Room este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 538.45K. Oferta aflată în circulație pentru NEWFRT este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.

Istoric de preț pentru Fortune Room (NEWFRT) USD

Urmărește modificările de preț pentru Fortune Room pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000000000000000000000000025-11.11%
30 de zile$ -0.0000000000113999999999998-100.00%
60 de zile$ -0.0000799999999999999999998-100.00%
90 de zile$ -0.0000799999999999999999998-100.00%
Modificare de preț astăzi pentru Fortune Room

Astăzi, NEWFRT a înregistrat o modificare de $ -0.000000000000000000000000025 (-11.11%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Fortune Room

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0000000000113999999999998 (-100.00%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Fortune Room

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, NEWFRT a văzut o modificare de $ -0.0000799999999999999999998 (-100.00%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Fortune Room

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0000799999999999999999998 (-100.00%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Fortune Room (NEWFRT)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Fortune Room.

Ce este Fortune Room (NEWFRT)

NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance.

Tokenul Fortune Room este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Fortune Room. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru NEWFRT pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Fortune Room pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Fortune Room fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Fortune Room (USD)

Ce valoare va avea Fortune Room (NEWFRT) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Fortune Room (NEWFRT) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Fortune Room.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Fortune Room!

Tokenomie pentru Fortune Room (NEWFRT)

Înțelegerea tokenomică a Fortune Room (NEWFRT) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru NEWFRT!

Cum se cumpără Fortune Room (NEWFRT)

Vrei să știi cum să cumperi Fortune Room? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Fortune Room cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

NEWFRT în monede locale

1 Fortune Room(NEWFRT) în VND
0.000000000000000000005263
1 Fortune Room(NEWFRT) în AUD
A$0.000000000000000000000000308
1 Fortune Room(NEWFRT) în GBP
0.000000000000000000000000152
1 Fortune Room(NEWFRT) în EUR
0.000000000000000000000000172
1 Fortune Room(NEWFRT) în USD
$0.0000000000000000000000002
1 Fortune Room(NEWFRT) în MYR
RM0.000000000000000000000000836
1 Fortune Room(NEWFRT) în TRY
0.000000000000000000000008424
1 Fortune Room(NEWFRT) în JPY
¥0.0000000000000000000000306
1 Fortune Room(NEWFRT) în ARS
ARS$0.000000000000000000000290274
1 Fortune Room(NEWFRT) în RUB
0.000000000000000000000016232
1 Fortune Room(NEWFRT) în INR
0.00000000000000000000001773
1 Fortune Room(NEWFRT) în IDR
Rp0.000000000000000000003333332
1 Fortune Room(NEWFRT) în PHP
0.000000000000000000000011792
1 Fortune Room(NEWFRT) în EGP
￡E.0.000000000000000000000009458
1 Fortune Room(NEWFRT) în BRL
R$0.000000000000000000000001072
1 Fortune Room(NEWFRT) în CAD
C$0.000000000000000000000000282
1 Fortune Room(NEWFRT) în BDT
0.000000000000000000000024402
1 Fortune Room(NEWFRT) în NGN
0.000000000000000000000287768
1 Fortune Room(NEWFRT) în COP
$0.000000000000000000000763358
1 Fortune Room(NEWFRT) în ZAR
R.0.00000000000000000000000348
1 Fortune Room(NEWFRT) în UAH
0.000000000000000000000008412
1 Fortune Room(NEWFRT) în TZS
T.Sh.0.0000000000000000000004914
1 Fortune Room(NEWFRT) în VES
Bs0.0000000000000000000000446
1 Fortune Room(NEWFRT) în CLP
$0.0000000000000000000001886
1 Fortune Room(NEWFRT) în PKR
Rs0.000000000000000000000056528
1 Fortune Room(NEWFRT) în KZT
0.000000000000000000000105206
1 Fortune Room(NEWFRT) în THB
฿0.000000000000000000000006484
1 Fortune Room(NEWFRT) în TWD
NT$0.000000000000000000000006198
1 Fortune Room(NEWFRT) în AED
د.إ0.000000000000000000000000734
1 Fortune Room(NEWFRT) în CHF
Fr0.00000000000000000000000016
1 Fortune Room(NEWFRT) în HKD
HK$0.000000000000000000000001554
1 Fortune Room(NEWFRT) în AMD
֏0.00000000000000000000007648
1 Fortune Room(NEWFRT) în MAD
.د.م0.000000000000000000000001862
1 Fortune Room(NEWFRT) în MXN
$0.00000000000000000000000373
1 Fortune Room(NEWFRT) în SAR
ريال0.00000000000000000000000075
1 Fortune Room(NEWFRT) în ETB
Br0.000000000000000000000030698
1 Fortune Room(NEWFRT) în KES
KSh0.000000000000000000000025828
1 Fortune Room(NEWFRT) în JOD
د.أ0.0000000000000000000000001418
1 Fortune Room(NEWFRT) în PLN
0.000000000000000000000000736
1 Fortune Room(NEWFRT) în RON
лв0.00000000000000000000000088
1 Fortune Room(NEWFRT) în SEK
kr0.000000000000000000000001918
1 Fortune Room(NEWFRT) în BGN
лв0.000000000000000000000000338
1 Fortune Room(NEWFRT) în HUF
Ft0.000000000000000000000067
1 Fortune Room(NEWFRT) în CZK
0.000000000000000000000004218
1 Fortune Room(NEWFRT) în KWD
د.ك0.0000000000000000000000000614
1 Fortune Room(NEWFRT) în ILS
0.000000000000000000000000654
1 Fortune Room(NEWFRT) în BOB
Bs0.00000000000000000000000138
1 Fortune Room(NEWFRT) în AZN
0.00000000000000000000000034
1 Fortune Room(NEWFRT) în TJS
SM0.000000000000000000000001844
1 Fortune Room(NEWFRT) în GEL
0.000000000000000000000000542
1 Fortune Room(NEWFRT) în AOA
Kz0.00000000000000000000018248
1 Fortune Room(NEWFRT) în BHD
.د.ب0.0000000000000000000000000752
1 Fortune Room(NEWFRT) în BMD
$0.0000000000000000000000002
1 Fortune Room(NEWFRT) în DKK
kr0.000000000000000000000001294
1 Fortune Room(NEWFRT) în HNL
L0.000000000000000000000005256
1 Fortune Room(NEWFRT) în MUR
0.0000000000000000000000092
1 Fortune Room(NEWFRT) în NAD
$0.000000000000000000000003474
1 Fortune Room(NEWFRT) în NOK
kr0.000000000000000000000002044
1 Fortune Room(NEWFRT) în NZD
$0.000000000000000000000000354
1 Fortune Room(NEWFRT) în PAB
B/.0.0000000000000000000000002
1 Fortune Room(NEWFRT) în PGK
K0.000000000000000000000000854
1 Fortune Room(NEWFRT) în QAR
ر.ق0.000000000000000000000000728
1 Fortune Room(NEWFRT) în RSD
дин.0.000000000000000000000020324
1 Fortune Room(NEWFRT) în UZS
soʻm0.000000000000000000002380952
1 Fortune Room(NEWFRT) în ALL
L0.000000000000000000000016774
1 Fortune Room(NEWFRT) în ANG
ƒ0.000000000000000000000000358
1 Fortune Room(NEWFRT) în AWG
ƒ0.00000000000000000000000036
1 Fortune Room(NEWFRT) în BBD
$0.0000000000000000000000004
1 Fortune Room(NEWFRT) în BAM
KM0.000000000000000000000000338
1 Fortune Room(NEWFRT) în BIF
Fr0.0000000000000000000005898
1 Fortune Room(NEWFRT) în BND
$0.00000000000000000000000026
1 Fortune Room(NEWFRT) în BSD
$0.0000000000000000000000002
1 Fortune Room(NEWFRT) în JMD
$0.00000000000000000000003207
1 Fortune Room(NEWFRT) în KHR
0.000000000000000000000803212
1 Fortune Room(NEWFRT) în KMF
Fr0.0000000000000000000000852
1 Fortune Room(NEWFRT) în LAK
0.000000000000000000004347826
1 Fortune Room(NEWFRT) în LKR
රු0.000000000000000000000060974
1 Fortune Room(NEWFRT) în MDL
L0.000000000000000000000003422
1 Fortune Room(NEWFRT) în MGA
Ar0.0000000000000000000009009
1 Fortune Room(NEWFRT) în MOP
P0.0000000000000000000000016
1 Fortune Room(NEWFRT) în MVR
0.00000000000000000000000308
1 Fortune Room(NEWFRT) în MWK
MK0.00000000000000000000034662
1 Fortune Room(NEWFRT) în MZN
MT0.00000000000000000000001279
1 Fortune Room(NEWFRT) în NPR
रु0.00000000000000000000002834
1 Fortune Room(NEWFRT) în PYG
0.0000000000000000000014184
1 Fortune Room(NEWFRT) în RWF
Fr0.0000000000000000000002906
1 Fortune Room(NEWFRT) în SBD
$0.000000000000000000000001644
1 Fortune Room(NEWFRT) în SCR
0.000000000000000000000002748
1 Fortune Room(NEWFRT) în SRD
$0.0000000000000000000000077
1 Fortune Room(NEWFRT) în SVC
$0.000000000000000000000001748
1 Fortune Room(NEWFRT) în SZL
L0.00000000000000000000000347
1 Fortune Room(NEWFRT) în TMT
m0.0000000000000000000000007
1 Fortune Room(NEWFRT) în TND
د.ت0.0000000000000000000000005918
1 Fortune Room(NEWFRT) în TTD
$0.000000000000000000000001354
1 Fortune Room(NEWFRT) în UGX
Sh0.0000000000000000000006992
1 Fortune Room(NEWFRT) în XAF
Fr0.0000000000000000000001136
1 Fortune Room(NEWFRT) în XCD
$0.00000000000000000000000054
1 Fortune Room(NEWFRT) în XOF
Fr0.0000000000000000000001136
1 Fortune Room(NEWFRT) în XPF
Fr0.0000000000000000000000206
1 Fortune Room(NEWFRT) în BWP
P0.00000000000000000000000269
1 Fortune Room(NEWFRT) în BZD
$0.000000000000000000000000402
1 Fortune Room(NEWFRT) în CVE
$0.000000000000000000000019136
1 Fortune Room(NEWFRT) în DJF
Fr0.0000000000000000000000356
1 Fortune Room(NEWFRT) în DOP
$0.000000000000000000000012864
1 Fortune Room(NEWFRT) în DZD
د.ج0.00000000000000000000002614
1 Fortune Room(NEWFRT) în FJD
$0.000000000000000000000000456
1 Fortune Room(NEWFRT) în GNF
Fr0.000000000000000000001739
1 Fortune Room(NEWFRT) în GTQ
Q0.000000000000000000000001532
1 Fortune Room(NEWFRT) în GYD
$0.000000000000000000000041832
1 Fortune Room(NEWFRT) în ISK
kr0.0000000000000000000000252

Resursă Fortune Room

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Fortune Room, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Fortune Room

Cât valorează Fortune Room (NEWFRT) astăzi?
Prețul pe viu pentru NEWFRT în USD este 0.0000000000000000000000002 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru NEWFRT în USD?
Prețul actual pentru NEWFRT la USD este $ 0.0000000000000000000000002. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Fortune Room?
Capitalizarea de piață pentru NEWFRT este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru NEWFRT?
Ofertă aflată în circulație pentru NEWFRT este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru NEWFRT?
NEWFRT a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru NEWFRT?
NEWFRT a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru NEWFRT?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru NEWFRT este $ 538.45K USD.
Va crește NEWFRT în acest an?
NEWFRT ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru NEWFRT pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:05:16 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

