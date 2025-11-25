Ce este NDQ

Capitalizare de piață: $ 24.35K
Ofertă totală: $ 1.00B
Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 24.35K
Maxim dintotdeauna: $ 0.05
Minim dintotdeauna: $ 0.000021813053080646
Preț curent: $ 0.00002435

Informații despre Nasdaq666 (NDQ) NDQ, the first crypto-native pop idol on BNB, blends virtual idol culture with financial symbolism to create a new wave of Web3 pop culture assets. Its vision is to build a “tokenized pop empire.” NDQ, the first crypto-native pop idol on BNB, blends virtual idol culture with financial symbolism to create a new wave of Web3 pop culture assets. Its vision is to build a “tokenized pop empire.” Pagină de internet oficială: https://nasdaq666.net/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x4aCb4CC1f0A073ce4BDe893fAebc726198c14444

Tokenomie pentru Nasdaq666 (NDQ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nasdaq666 (NDQ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NDQ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NDQ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NDQ, explorează prețul în direct al tokenului NDQ!

Istoric de preț pentru Nasdaq666 (NDQ) Analiza istoricului de preț pentru NDQ ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

