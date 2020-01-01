Tokenomie pentru Nettensor (NAO) Descoperă informații cheie despre Nettensor (NAO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nettensor (NAO) Nettensor is an AI Infrastructure service provider that emphasises ease of access and other additional features such as Privacy Service and App Chain, which are our best products in blockchain and decentralised industry. Nettensor is an AI Infrastructure service provider that emphasises ease of access and other additional features such as Privacy Service and App Chain, which are our best products in blockchain and decentralised industry. Pagină de internet oficială: https://nettensor.com Carte albă: https://docs.nettensor.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x72f713D11480DCF08b37E1898670e736688D218d Cumpără NAO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Nettensor (NAO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nettensor (NAO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 192.30K $ 192.30K $ 192.30K Maxim dintotdeauna: $ 0.296 $ 0.296 $ 0.296 Minim dintotdeauna: $ 0.000348352925441714 $ 0.000348352925441714 $ 0.000348352925441714 Preț curent: $ 0.001923 $ 0.001923 $ 0.001923 Află mai mult despre prețul tokenului Nettensor (NAO)

Tokenomie pentru Nettensor (NAO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nettensor (NAO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NAO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NAO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NAO, explorează prețul în direct al tokenului NAO!

Istoric de preț pentru Nettensor (NAO) Analiza istoricului de preț pentru NAO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NAO!

Predicție de preț pentru NAO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NAO? Pagina noastră de predicție de preț pentru NAO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NAO!

