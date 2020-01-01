Tokenomie pentru Musk It (MUSKIT) Descoperă informații cheie despre Musk It (MUSKIT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Musk It (MUSKIT) Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way. Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way. Pagină de internet oficială: https://www.muskit.io/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/9So52ugZh2BLBT3f7p61947q91uQh2DyvbfyMDeRpump Cumpără MUSKIT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Musk It (MUSKIT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Musk It (MUSKIT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 258.50K $ 258.50K $ 258.50K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 258.50K $ 258.50K $ 258.50K Maxim dintotdeauna: $ 0.34347 $ 0.34347 $ 0.34347 Minim dintotdeauna: $ 0.000272836108174402 $ 0.000272836108174402 $ 0.000272836108174402 Preț curent: $ 0.0002585 $ 0.0002585 $ 0.0002585 Află mai mult despre prețul tokenului Musk It (MUSKIT)

Tokenomie pentru Musk It (MUSKIT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Musk It (MUSKIT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MUSKIT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MUSKIT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MUSKIT, explorează prețul în direct al tokenului MUSKIT!

Cum se cumpără MUSKIT Te interesează să adaugi Musk It (MUSKIT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MUSKIT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MUSKIT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Musk It (MUSKIT) Analiza istoricului de preț pentru MUSKIT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MUSKIT!

Predicție de preț pentru MUSKIT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MUSKIT? Pagina noastră de predicție de preț pentru MUSKIT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MUSKIT!

