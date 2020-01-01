Tokenomie pentru Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Descoperă informații cheie despre Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles. Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles. Pagină de internet oficială: https://mudol2.com/ Carte albă: https://docs.heroblaze3kd.io/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x5e7f472B9481C80101b22D0bA4ef4253Aa61daBc Cumpără MUDOL2 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.77K $ 11.77K $ 11.77K Ofertă totală: $ 331.27M $ 331.27M $ 331.27M Ofertă aflată în circulație: $ 21.75M $ 21.75M $ 21.75M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 179.21K $ 179.21K $ 179.21K Maxim dintotdeauna: $ 0.645 $ 0.645 $ 0.645 Minim dintotdeauna: $ 0.00090109309026035 $ 0.00090109309026035 $ 0.00090109309026035 Preț curent: $ 0.000541 $ 0.000541 $ 0.000541 Află mai mult despre prețul tokenului Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)

Tokenomie pentru Hero Blaze 3Kd (MUDOL2): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MUDOL2 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MUDOL2 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MUDOL2, explorează prețul în direct al tokenului MUDOL2!

Cum se cumpără MUDOL2 Te interesează să adaugi Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MUDOL2, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MUDOL2 pe MEXC!

Istoric de preț pentru Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Analiza istoricului de preț pentru MUDOL2 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MUDOL2!

Predicție de preț pentru MUDOL2 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MUDOL2? Pagina noastră de predicție de preț pentru MUDOL2 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MUDOL2!

