MISBLOC (Medical Information Service with Blockchain) is a medical service ecosystem, which is based on blockchain technology. In short, MISBLOC offers a sustainable medical service ecosystem, by utilizing selected medication information in a combination with a blockchain technology in the MyData era, which is the era of big data of individual lifelog, that connects telecommunication-medical-financial spheres.

Pagină de internet oficială: http://misblock.io/
Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x84c722e6f1363e8d5c6db3ea600bef9a006da824

Tokenomie și analiză de preț pentru Misbloc (MSB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Misbloc (MSB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 363.09K $ 363.09K $ 363.09K Ofertă totală: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ofertă aflată în circulație: $ 199.02M $ 199.02M $ 199.02M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 547.32K $ 547.32K $ 547.32K Maxim dintotdeauna: $ 0.5397 $ 0.5397 $ 0.5397 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0018244 $ 0.0018244 $ 0.0018244 Află mai mult despre prețul tokenului Misbloc (MSB)

Tokenomie pentru Misbloc (MSB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Misbloc (MSB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MSB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MSB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MSB, explorează prețul în direct al tokenului MSB!

Cum se cumpără MSB

Te interesează să adaugi Misbloc (MSB) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MSB, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru Misbloc (MSB) Analiza istoricului de preț pentru MSB ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MSB!

Predicție de preț pentru MSB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MSB? Pagina noastră de predicție de preț pentru MSB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MSB!

