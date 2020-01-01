Tokenomie pentru MrMint (MRMINT) Descoperă informații cheie despre MrMint (MRMINT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MrMint (MRMINT) Mr Mint believes in instrumenting and prospecting the world of Web 3.0 so that we can prosper in this Digital Universe. In this Web 3.0 era, Mr Mint is leading the charge, guiding the people towards a decentralized future where possibilities are truly limitless. Mr Mint believes in instrumenting and prospecting the world of Web 3.0 so that we can prosper in this Digital Universe. In this Web 3.0 era, Mr Mint is leading the charge, guiding the people towards a decentralized future where possibilities are truly limitless. Pagină de internet oficială: https://mrmint.io/ Carte albă: https://mrmint.io/images/WhitepaperUpdated.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/address/0x3e81aa8d6813ec9d7e6ddb4e523fb1601a0e86f3 Cumpără MRMINT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MrMint (MRMINT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MrMint (MRMINT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 60.38M $ 60.38M $ 60.38M Maxim dintotdeauna: $ 0.6345 $ 0.6345 $ 0.6345 Minim dintotdeauna: $ 0.000000000000000004 $ 0.000000000000000004 $ 0.000000000000000004 Preț curent: $ 0.06038 $ 0.06038 $ 0.06038 Află mai mult despre prețul tokenului MrMint (MRMINT)

Tokenomie pentru MrMint (MRMINT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MrMint (MRMINT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MRMINT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MRMINT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MRMINT, explorează prețul în direct al tokenului MRMINT!

