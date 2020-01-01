Tokenomie pentru Morra Games (MORRA) Descoperă informații cheie despre Morra Games (MORRA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Morra Games (MORRA) $MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture. Pagină de internet oficială: https://morragames.com Carte albă: https://docs.morragames.com Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xd9ADfB67381D392C6e9671F64cDD9014BFcD74F2

Tokenomie și analiză de preț pentru Morra Games (MORRA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Morra Games (MORRA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 468.09K $ 468.09K $ 468.09K Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 414.24M $ 414.24M $ 414.24M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 565.00K $ 565.00K $ 565.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.039 $ 0.039 $ 0.039 Minim dintotdeauna: $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 Preț curent: $ 0.00113 $ 0.00113 $ 0.00113 Află mai mult despre prețul tokenului Morra Games (MORRA)

Tokenomie pentru Morra Games (MORRA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Morra Games (MORRA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MORRA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MORRA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MORRA, explorează prețul în direct al tokenului MORRA!

