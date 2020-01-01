Tokenomie pentru dotmoovs (MOOV) Descoperă informații cheie despre dotmoovs (MOOV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre dotmoovs (MOOV) dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players. dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players. Pagină de internet oficială: https://www.dotmoovs.com/ Carte albă: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRBthE-oWJ1jICKv2X9M2nx3r7Pn4kowYFF9bo_THbD-YVqJsNa6AhH6Ku_B-Et3FvML6uOLrs_k1hm/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g2c968c1efc6_0_94 Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/3KDgfZkd3jZ8S2ZwynouuXAjUXGTgKcp1SM5kZ29z76Y Cumpără MOOV acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru dotmoovs (MOOV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru dotmoovs (MOOV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 473.00K $ 473.00K $ 473.00K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 731.18M $ 731.18M $ 731.18M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 646.90K $ 646.90K $ 646.90K Maxim dintotdeauna: $ 0.098709 $ 0.098709 $ 0.098709 Minim dintotdeauna: $ 0.000644531379862067 $ 0.000644531379862067 $ 0.000644531379862067 Preț curent: $ 0.0006469 $ 0.0006469 $ 0.0006469 Află mai mult despre prețul tokenului dotmoovs (MOOV)

Tokenomie pentru dotmoovs (MOOV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru dotmoovs (MOOV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOOV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOOV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOOV, explorează prețul în direct al tokenului MOOV!

Istoric de preț pentru dotmoovs (MOOV) Analiza istoricului de preț pentru MOOV ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MOOV!

