Ce este MM

Informații de preț pentru MM

Tokenomie pentru MOMOFUN (MM) Descoperă informații cheie despre MOMOFUN (MM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru MOMOFUN (MM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MOMOFUN (MM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Ofertă totală: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Ofertă aflată în circulație: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.98M $ 4.98M $ 4.98M Maxim dintotdeauna: $ 0.006053 $ 0.006053 $ 0.006053 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.0001659 $ 0.0001659 $ 0.0001659 Află mai mult despre prețul tokenului MOMOFUN (MM) Cumpără MM acum!

Informații despre MOMOFUN (MM) MOMO.FUN is the first AI-powered Meme+DeFi platform, offering asset issuance, incubation, and trading tools. MOMO.FUN is the first AI-powered Meme+DeFi platform, offering asset issuance, incubation, and trading tools. Pagină de internet oficială: https://momo.fun/en-US/meme/pumping/ Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1ZQNGciD8X1TUwfDMycOcMX1sDsGbfW75/view?usp=sharing Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xa5346F91A767b89a0363A4309C8E6c5ADc0C4A59

Tokenomie pentru MOMOFUN (MM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MOMOFUN (MM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MM, explorează prețul în direct al tokenului MM!

Cum se cumpără MM Te interesează să adaugi MOMOFUN (MM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MM pe MEXC! Istoric de preț pentru MOMOFUN (MM) Analiza istoricului de preț pentru MM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MM! Predicție de preț pentru MM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MM? Pagina noastră de predicție de preț pentru MM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MM!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!