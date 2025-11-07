BursăDEX+
Prețul în timp real pentru MiL.k astăzi este 0.08247 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MLK în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MLK pe MEXC acum.

Mai multe despre MLK

Informații de preț pentru MLK

Ce este MLK

Carte albă pentru MLK

Pagina oficială pentru MLK

Tokenomie pentru MLK

Prognoza prețurilor pentru MLK

Istoric MLK

Ghid de cumpărare MLK

Convertor valutar MLK în fiduciar

MLK Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo MiL.k

Pret MiL.k (MLK)

Preț în timp real pentru 1 MLK în USD:

$0.08247
$0.08247
-0.19%1D
USD
MiL.k (MLK) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:02:23 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru MiL.k (MLK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.07122
$ 0.07122
Minim 24 h
$ 0.08272
$ 0.08272
Maxim 24 h

$ 0.07122
$ 0.07122

$ 0.08272
$ 0.08272

$ 4.33902357
$ 4.33902357

$ 0.08231538020361434
$ 0.08231538020361434

+1.60%

-0.19%

-15.43%

-15.43%

Prețul în timp real pentru MiL.k (MLK) este $ 0.08247. În ultimele 24 de ore, tokenul MLK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.07122 și un maxim de $ 0.08272, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MLK este $ 4.33902357, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.08231538020361434.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MLK s-a modificat cu +1.60% în decursul ultimei ore, cu -0.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.43% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MiL.k (MLK)

No.513

$ 41.86M
$ 41.86M

$ 55.62K
$ 55.62K

$ 81.34M
$ 81.34M

507.63M
507.63M

986,245,419
986,245,419

986,245,419
986,245,419

51.47%

ARB

Capitalizarea de piață actuală pentru MiL.k este $ 41.86M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 55.62K. Oferta aflată în circulație pentru MLK este 507.63M, cu o ofertă totală de 986245419. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 81.34M.

Istoric de preț pentru MiL.k (MLK) USD

Urmărește modificările de preț pentru MiL.k pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000157-0.19%
30 de zile$ -0.04263-34.08%
60 de zile$ -0.05843-41.47%
90 de zile$ +0.03247+64.94%
Modificare de preț astăzi pentru MiL.k

Astăzi, MLK a înregistrat o modificare de $ -0.000157 (-0.19%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru MiL.k

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.04263 (-34.08%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru MiL.k

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MLK a văzut o modificare de $ -0.05843 (-41.47%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru MiL.k

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.03247 (+64.94%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru MiL.k (MLK)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru MiL.k.

Ce este MiL.k (MLK)

Tokenul MiL.k este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile MiL.k. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MLK pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre MiL.k pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare MiL.k fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru MiL.k (USD)

Ce valoare va avea MiL.k (MLK) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale MiL.k (MLK) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru MiL.k.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru MiL.k!

Tokenomie pentru MiL.k (MLK)

Înțelegerea tokenomică a MiL.k (MLK) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MLK!

Cum se cumpără MiL.k (MLK)

Vrei să știi cum să cumperi MiL.k? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra MiL.k cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MLK în monede locale

1 MiL.k(MLK) în VND
2,170.19805
1 MiL.k(MLK) în AUD
A$0.1270038
1 MiL.k(MLK) în GBP
0.0626772
1 MiL.k(MLK) în EUR
0.0709242
1 MiL.k(MLK) în USD
$0.08247
1 MiL.k(MLK) în MYR
RM0.3447246
1 MiL.k(MLK) în TRY
3.4736364
1 MiL.k(MLK) în JPY
¥12.61791
1 MiL.k(MLK) în ARS
ARS$119.6944839
1 MiL.k(MLK) în RUB
6.6932652
1 MiL.k(MLK) în INR
7.3109655
1 MiL.k(MLK) în IDR
Rp1,374.4994502
1 MiL.k(MLK) în PHP
4.8624312
1 MiL.k(MLK) în EGP
￡E.3.9000063
1 MiL.k(MLK) în BRL
R$0.4420392
1 MiL.k(MLK) în CAD
C$0.1162827
1 MiL.k(MLK) în BDT
10.0621647
1 MiL.k(MLK) în NGN
118.6611348
1 MiL.k(MLK) în COP
$314.7706713
1 MiL.k(MLK) în ZAR
R.1.434978
1 MiL.k(MLK) în UAH
3.4686882
1 MiL.k(MLK) în TZS
T.Sh.202.62879
1 MiL.k(MLK) în VES
Bs18.39081
1 MiL.k(MLK) în CLP
$77.76921
1 MiL.k(MLK) în PKR
Rs23.3093208
1 MiL.k(MLK) în KZT
43.3816941
1 MiL.k(MLK) în THB
฿2.6736774
1 MiL.k(MLK) în TWD
NT$2.5557453
1 MiL.k(MLK) în AED
د.إ0.3026649
1 MiL.k(MLK) în CHF
Fr0.065976
1 MiL.k(MLK) în HKD
HK$0.6407919
1 MiL.k(MLK) în AMD
֏31.536528
1 MiL.k(MLK) în MAD
.د.م0.7677957
1 MiL.k(MLK) în MXN
$1.5380655
1 MiL.k(MLK) în SAR
ريال0.3092625
1 MiL.k(MLK) în ETB
Br12.6583203
1 MiL.k(MLK) în KES
KSh10.6501758
1 MiL.k(MLK) în JOD
د.أ0.05847123
1 MiL.k(MLK) în PLN
0.3034896
1 MiL.k(MLK) în RON
лв0.362868
1 MiL.k(MLK) în SEK
kr0.7908873
1 MiL.k(MLK) în BGN
лв0.1393743
1 MiL.k(MLK) în HUF
Ft27.62745
1 MiL.k(MLK) în CZK
1.7392923
1 MiL.k(MLK) în KWD
د.ك0.02531829
1 MiL.k(MLK) în ILS
0.2696769
1 MiL.k(MLK) în BOB
Bs0.569043
1 MiL.k(MLK) în AZN
0.140199
1 MiL.k(MLK) în TJS
SM0.7603734
1 MiL.k(MLK) în GEL
0.2234937
1 MiL.k(MLK) în AOA
Kz75.245628
1 MiL.k(MLK) în BHD
.د.ب0.03100872
1 MiL.k(MLK) în BMD
$0.08247
1 MiL.k(MLK) în DKK
kr0.5335809
1 MiL.k(MLK) în HNL
L2.1673116
1 MiL.k(MLK) în MUR
3.79362
1 MiL.k(MLK) în NAD
$1.4325039
1 MiL.k(MLK) în NOK
kr0.8428434
1 MiL.k(MLK) în NZD
$0.1459719
1 MiL.k(MLK) în PAB
B/.0.08247
1 MiL.k(MLK) în PGK
K0.3521469
1 MiL.k(MLK) în QAR
ر.ق0.3001908
1 MiL.k(MLK) în RSD
дин.8.3806014
1 MiL.k(MLK) în UZS
soʻm981.7855572
1 MiL.k(MLK) în ALL
L6.9167589
1 MiL.k(MLK) în ANG
ƒ0.1476213
1 MiL.k(MLK) în AWG
ƒ0.148446
1 MiL.k(MLK) în BBD
$0.16494
1 MiL.k(MLK) în BAM
KM0.1393743
1 MiL.k(MLK) în BIF
Fr243.20403
1 MiL.k(MLK) în BND
$0.107211
1 MiL.k(MLK) în BSD
$0.08247
1 MiL.k(MLK) în JMD
$13.2240645
1 MiL.k(MLK) în KHR
331.2044682
1 MiL.k(MLK) în KMF
Fr35.13222
1 MiL.k(MLK) în LAK
1,792.8260511
1 MiL.k(MLK) în LKR
රු25.1426289
1 MiL.k(MLK) în MDL
L1.4110617
1 MiL.k(MLK) în MGA
Ar371.486115
1 MiL.k(MLK) în MOP
P0.65976
1 MiL.k(MLK) în MVR
1.270038
1 MiL.k(MLK) în MWK
MK142.928757
1 MiL.k(MLK) în MZN
MT5.2739565
1 MiL.k(MLK) în NPR
रु11.685999
1 MiL.k(MLK) în PYG
584.87724
1 MiL.k(MLK) în RWF
Fr119.82891
1 MiL.k(MLK) în SBD
$0.6779034
1 MiL.k(MLK) în SCR
1.1331378
1 MiL.k(MLK) în SRD
$3.175095
1 MiL.k(MLK) în SVC
$0.7207878
1 MiL.k(MLK) în SZL
L1.4308545
1 MiL.k(MLK) în TMT
m0.288645
1 MiL.k(MLK) în TND
د.ت0.24402873
1 MiL.k(MLK) în TTD
$0.5583219
1 MiL.k(MLK) în UGX
Sh288.31512
1 MiL.k(MLK) în XAF
Fr46.84296
1 MiL.k(MLK) în XCD
$0.222669
1 MiL.k(MLK) în XOF
Fr46.84296
1 MiL.k(MLK) în XPF
Fr8.49441
1 MiL.k(MLK) în BWP
P1.1092215
1 MiL.k(MLK) în BZD
$0.1657647
1 MiL.k(MLK) în CVE
$7.8907296
1 MiL.k(MLK) în DJF
Fr14.67966
1 MiL.k(MLK) în DOP
$5.3044704
1 MiL.k(MLK) în DZD
د.ج10.778829
1 MiL.k(MLK) în FJD
$0.1880316
1 MiL.k(MLK) în GNF
Fr717.07665
1 MiL.k(MLK) în GTQ
Q0.6317202
1 MiL.k(MLK) în GYD
$17.2494252
1 MiL.k(MLK) în ISK
kr10.39122

Resursă MiL.k

Pentru o înțelegere mai aprofundată a MiL.k, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web MiL.k oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre MiL.k

Cât valorează MiL.k (MLK) astăzi?
Prețul pe viu pentru MLK în USD este 0.08247 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MLK în USD?
Prețul actual pentru MLK la USD este $ 0.08247. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru MiL.k?
Capitalizarea de piață pentru MLK este $ 41.86M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MLK?
Ofertă aflată în circulație pentru MLK este 507.63M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MLK?
MLK a obținut un preț ATH de 4.33902357 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MLK?
MLK a avut un preț ATL de 0.08231538020361434 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MLK?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MLK este $ 55.62K USD.
Va crește MLK în acest an?
MLK ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MLK pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:02:23 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru MiL.k (MLK)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator MLK în USD

Sumă

MLK
MLK
USD
USD

1 MLK = 0.08247 USD

Tranzacționează MLK

MLK/USDT
$0.08247
$0.08247
-0.08%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

$102,075.46

$3,309.68

$156.31

$1.0002

$1,480.76

$102,075.46

$3,309.68

$2.2388

$156.31

$1.0168

$0.00000

$0.00000

$31.27

$0.1319

$0.0004366

$0.041401

$4.649

$0.1319

$0.0000002340

$0.0030

