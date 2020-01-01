Tokenomie pentru Megalink (MG8) Descoperă informații cheie despre Megalink (MG8), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Megalink (MG8) Step into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games. Pagină de internet oficială: http://mega8.io/ Carte albă: https://docs.mega8.io/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xdc0d0eb492e4902c5991c5cb2038fb06409e7f99 Cumpără MG8 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Megalink (MG8) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Megalink (MG8), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 811.00K $ 811.00K $ 811.00K Maxim dintotdeauna: $ 2.499 $ 2.499 $ 2.499 Minim dintotdeauna: $ 0.000463361383051603 $ 0.000463361383051603 $ 0.000463361383051603 Preț curent: $ 0.000811 $ 0.000811 $ 0.000811 Află mai mult despre prețul tokenului Megalink (MG8)

Tokenomie pentru Megalink (MG8): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Megalink (MG8) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MG8 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MG8 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MG8, explorează prețul în direct al tokenului MG8!

Cum se cumpără MG8 Te interesează să adaugi Megalink (MG8) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MG8, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MG8 pe MEXC!

Istoric de preț pentru Megalink (MG8) Analiza istoricului de preț pentru MG8 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MG8!

Predicție de preț pentru MG8 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MG8? Pagina noastră de predicție de preț pentru MG8 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MG8!

