Informații despre Mfercoin (MFER) MFER is a meme coin. MFER is a meme coin. Pagină de internet oficială: https://mirror.xyz/sartoshi.eth/gTS1jOL9JdfbO2--rTIMiGo5SmovIbxyPR7xIJJCxUo Carte albă: https://ipfs.io/ipfs/QmRB2uGqNiwX8piYCNLmNK234BTcXksDfobt7UDfPFUzFa/mfercoin.pdf Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xE3086852A4B125803C815a158249ae468A3254Ca Cumpără MFER acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Mfercoin (MFER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mfercoin (MFER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.10M $ 6.10M $ 6.10M Maxim dintotdeauna: $ 0.2959 $ 0.2959 $ 0.2959 Minim dintotdeauna: $ 0.005890908339464662 $ 0.005890908339464662 $ 0.005890908339464662 Preț curent: $ 0.006102 $ 0.006102 $ 0.006102 Află mai mult despre prețul tokenului Mfercoin (MFER)

Tokenomie pentru Mfercoin (MFER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mfercoin (MFER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MFER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MFER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MFER, explorează prețul în direct al tokenului MFER!

Cum se cumpără MFER Te interesează să adaugi Mfercoin (MFER) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MFER, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MFER pe MEXC!

Istoric de preț pentru Mfercoin (MFER) Analiza istoricului de preț pentru MFER ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MFER!

Predicție de preț pentru MFER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MFER? Pagina noastră de predicție de preț pentru MFER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MFER!

