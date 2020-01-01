Tokenomie pentru Meme AI (MEMEAI) Descoperă informații cheie despre Meme AI (MEMEAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Meme AI (MEMEAI) To Unleash Your MEME Creativity Take Your MEMES to the Next Level "Explore MEME AI, inspired by Elon Musk's recent tweet recognizing the impact of memes. Our platform offers a AI meme generator and an NFT marketplace, empowering users to have fun while making the most of memes." MEME AI COIN is more than just a meme generator; it’s a unique intersection of technology and comedy, where algorithms learn and play with human quirks. Dive into a world where AI doesn’t just learn from humans; it laughs with us! To Unleash Your MEME Creativity Take Your MEMES to the Next Level "Explore MEME AI, inspired by Elon Musk's recent tweet recognizing the impact of memes. Our platform offers a AI meme generator and an NFT marketplace, empowering users to have fun while making the most of memes." MEME AI COIN is more than just a meme generator; it’s a unique intersection of technology and comedy, where algorithms learn and play with human quirks. Dive into a world where AI doesn’t just learn from humans; it laughs with us! Pagină de internet oficială: https://memeaicoin.io/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x695d38eb4e57e0f137e36df7c1f0f2635981246b Cumpără MEMEAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Meme AI (MEMEAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Meme AI (MEMEAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 182.74K $ 182.74K $ 182.74K Ofertă totală: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Ofertă aflată în circulație: $ 728.04M $ 728.04M $ 728.04M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 251.00K $ 251.00K $ 251.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Minim dintotdeauna: $ 0.000007916971873719 $ 0.000007916971873719 $ 0.000007916971873719 Preț curent: $ 0.000251 $ 0.000251 $ 0.000251 Află mai mult despre prețul tokenului Meme AI (MEMEAI)

Tokenomie pentru Meme AI (MEMEAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Meme AI (MEMEAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MEMEAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MEMEAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MEMEAI, explorează prețul în direct al tokenului MEMEAI!

Cum se cumpără MEMEAI Te interesează să adaugi Meme AI (MEMEAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MEMEAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MEMEAI pe MEXC!

Istoric de preț pentru Meme AI (MEMEAI) Analiza istoricului de preț pentru MEMEAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MEMEAI!

Predicție de preț pentru MEMEAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MEMEAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru MEMEAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MEMEAI!

