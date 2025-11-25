Ce este LUNARBITS

Informații de preț pentru LUNARBITS

Tokenomie pentru Lunarbits (LUNARBITS) Descoperă informații cheie despre Lunarbits (LUNARBITS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Lunarbits (LUNARBITS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lunarbits (LUNARBITS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 222.22M $ 222.22M $ 222.22M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.07M $ 3.07M $ 3.07M Maxim dintotdeauna: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.013829 $ 0.013829 $ 0.013829 Află mai mult despre prețul tokenului Lunarbits (LUNARBITS) Cumpără LUNARBITS acum!

Informații despre Lunarbits (LUNARBITS) Lunarbits were launched on the SpaceX Falcon 9 in a private payload (Lunaprise Mission) curated by Lunarbits founders at Space Blue and now their twins are inscribed bitcoin ordinal runes token reward for the Space Blue artist ecosystem which includes artists from Justin Timberlake, KPop stars, Taylor Swift, professional athletes, and 222 content projects that reaches a fan base of over 2.5 billion worldwide, all whose memorabilia and music is now archived in the first museum on the moon and will be monetized to collectors and fans worldwide. Lunarbits were launched on the SpaceX Falcon 9 in a private payload (Lunaprise Mission) curated by Lunarbits founders at Space Blue and now their twins are inscribed bitcoin ordinal runes token reward for the Space Blue artist ecosystem which includes artists from Justin Timberlake, KPop stars, Taylor Swift, professional athletes, and 222 content projects that reaches a fan base of over 2.5 billion worldwide, all whose memorabilia and music is now archived in the first museum on the moon and will be monetized to collectors and fans worldwide. Pagină de internet oficială: https://lunarbits222.com/ Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1cyLoTTBg2hYJwNnzuhVk2SHs5bKeuAlG/view Explorator de blocuri: https://luminex.io/rune/LUNARBITS%E2%80%A2ON%E2%80%A2THE%E2%80%A2MOON

Tokenomie pentru Lunarbits (LUNARBITS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Lunarbits (LUNARBITS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LUNARBITS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LUNARBITS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LUNARBITS, explorează prețul în direct al tokenului LUNARBITS!

Cum se cumpără LUNARBITS Te interesează să adaugi Lunarbits (LUNARBITS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LUNARBITS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LUNARBITS pe MEXC! Istoric de preț pentru Lunarbits (LUNARBITS) Analiza istoricului de preț pentru LUNARBITS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LUNARBITS! Predicție de preț pentru LUNARBITS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LUNARBITS? Pagina noastră de predicție de preț pentru LUNARBITS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LUNARBITS!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!