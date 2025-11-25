Mai multe despre LUNARBITS
Tokenomie pentru Lunarbits (LUNARBITS)
Tokenomie și analiză de preț pentru Lunarbits (LUNARBITS)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lunarbits (LUNARBITS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Informații despre Lunarbits (LUNARBITS)
Lunarbits were launched on the SpaceX Falcon 9 in a private payload (Lunaprise Mission) curated by Lunarbits founders at Space Blue and now their twins are inscribed bitcoin ordinal runes token reward for the Space Blue artist ecosystem which includes artists from Justin Timberlake, KPop stars, Taylor Swift, professional athletes, and 222 content projects that reaches a fan base of over 2.5 billion worldwide, all whose memorabilia and music is now archived in the first museum on the moon and will be monetized to collectors and fans worldwide.
Tokenomie pentru Lunarbits (LUNARBITS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Lunarbits (LUNARBITS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri LUNARBITS care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri LUNARBITS care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru LUNARBITS, explorează prețul în direct al tokenului LUNARBITS!
Cum se cumpără LUNARBITS
Te interesează să adaugi Lunarbits (LUNARBITS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LUNARBITS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.
Istoric de preț pentru Lunarbits (LUNARBITS)
Analiza istoricului de preț pentru LUNARBITS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.
Predicție de preț pentru LUNARBITS
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LUNARBITS? Pagina noastră de predicție de preț pentru LUNARBITS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.
Citește și ia cunoștință de Acordul de utilizare și Politica de confidențialitate
