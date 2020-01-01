Tokenomie pentru Legends of Elysium (LOE) Descoperă informații cheie despre Legends of Elysium (LOE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Legends of Elysium (LOE) Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience. Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience. Pagină de internet oficială: https://legendsofelysium.io/ Carte albă: https://docsend.com/view/d9zxup8qet98pf67 Explorator de blocuri: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x8b78927048de67b9e8c8f834359f15c3822ed871 Cumpără LOE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Legends of Elysium (LOE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Legends of Elysium (LOE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 34.66K $ 34.66K $ 34.66K Ofertă totală: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ofertă aflată în circulație: $ 13.76M $ 13.76M $ 13.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 503.60K $ 503.60K $ 503.60K Maxim dintotdeauna: $ 0.417 $ 0.417 $ 0.417 Minim dintotdeauna: $ 0.001600006533980579 $ 0.001600006533980579 $ 0.001600006533980579 Preț curent: $ 0.002518 $ 0.002518 $ 0.002518 Află mai mult despre prețul tokenului Legends of Elysium (LOE)

Tokenomie pentru Legends of Elysium (LOE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Legends of Elysium (LOE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LOE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LOE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LOE, explorează prețul în direct al tokenului LOE!

Cum se cumpără LOE Te interesează să adaugi Legends of Elysium (LOE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LOE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LOE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Legends of Elysium (LOE) Analiza istoricului de preț pentru LOE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LOE!

Predicție de preț pentru LOE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LOE? Pagina noastră de predicție de preț pentru LOE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LOE!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!