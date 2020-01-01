Tokenomie pentru LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Descoperă informații cheie despre LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions. Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions. Pagină de internet oficială: https://www.liyeplimal.net/ Carte albă: https://www.liyeplimal.net/assets/images/uploads/Livre_Blanc_LIMOCOIN_Version_en_Anglais.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x383094a91ef2767eed2b063ea40465670bf1c83f Cumpără LMCSWAP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Ofertă totală: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B Ofertă aflată în circulație: $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M Maxim dintotdeauna: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 Minim dintotdeauna: $ 0.000268864400941886 $ 0.000268864400941886 $ 0.000268864400941886 Preț curent: $ 0.001386 $ 0.001386 $ 0.001386 Află mai mult despre prețul tokenului LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP)

Tokenomie pentru LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LMCSWAP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LMCSWAP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LMCSWAP, explorează prețul în direct al tokenului LMCSWAP!

Istoric de preț pentru LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Analiza istoricului de preț pentru LMCSWAP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LMCSWAP!

Predicție de preț pentru LMCSWAP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LMCSWAP? Pagina noastră de predicție de preț pentru LMCSWAP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LMCSWAP!

