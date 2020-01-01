Tokenomie pentru Large Language Model (LLM) Descoperă informații cheie despre Large Language Model (LLM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Large Language Model (LLM) $LLM (Large Language Model) represents a new fusion of advanced AI technology and memetics, pushing the boundaries of both fields by blending AI with the playful, irreverent, and often rebellious culture of internet memes. $LLM (Large Language Model) represents a new fusion of advanced AI technology and memetics, pushing the boundaries of both fields by blending AI with the playful, irreverent, and often rebellious culture of internet memes. Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/98mb39tPFKQJ4Bif8iVg9mYb9wsfPZgpgN1sxoVTpump Cumpără LLM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Large Language Model (LLM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Large Language Model (LLM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 586.00K $ 586.00K $ 586.00K Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 586.00K $ 586.00K $ 586.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.148 $ 0.148 $ 0.148 Minim dintotdeauna: $ 0.000556169848146602 $ 0.000556169848146602 $ 0.000556169848146602 Preț curent: $ 0.000586 $ 0.000586 $ 0.000586 Află mai mult despre prețul tokenului Large Language Model (LLM)

Tokenomie pentru Large Language Model (LLM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Large Language Model (LLM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LLM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LLM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LLM, explorează prețul în direct al tokenului LLM!

Istoric de preț pentru Large Language Model (LLM) Analiza istoricului de preț pentru LLM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LLM!

Predicție de preț pentru LLM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LLM? Pagina noastră de predicție de preț pentru LLM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LLM!

