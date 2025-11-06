BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Line Protocol astăzi este 0.0000154 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru LINE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru LINE pe MEXC acum.

Mai multe despre LINE

Informații de preț pentru LINE

Ce este LINE

Carte albă pentru LINE

Pagina oficială pentru LINE

Tokenomie pentru LINE

Prognoza prețurilor pentru LINE

Istoric LINE

Ghid de cumpărare LINE

Convertor valutar LINE în fiduciar

LINE Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Line Protocol

Pret Line Protocol (LINE)

Preț în timp real pentru 1 LINE în USD:

$0.0000154
+35.08%1D
USD
Line Protocol (LINE) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:58:16 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Line Protocol (LINE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0000114
Minim 24 h
$ 0.0000154
Maxim 24 h

$ 0.0000114
$ 0.0000154
--
--
0.00%

+35.08%

-29.36%

-29.36%

Prețul în timp real pentru Line Protocol (LINE) este $ 0.0000154. În ultimele 24 de ore, tokenul LINE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000114 și un maxim de $ 0.0000154, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LINE este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LINE s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu +35.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -29.36% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Line Protocol (LINE)

--
$ 39.74
$ 7.70K
--
500,000,000
BASE

Capitalizarea de piață actuală pentru Line Protocol este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 39.74. Oferta aflată în circulație pentru LINE este --, cu o ofertă totală de 500000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.70K.

Istoric de preț pentru Line Protocol (LINE) USD

Urmărește modificările de preț pentru Line Protocol pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.000003999+35.08%
30 de zile$ -0.0000142-47.98%
60 de zile$ -0.0000406-72.50%
90 de zile$ -0.0349846-99.96%
Modificare de preț astăzi pentru Line Protocol

Astăzi, LINE a înregistrat o modificare de $ +0.000003999 (+35.08%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Line Protocol

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0000142 (-47.98%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Line Protocol

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, LINE a văzut o modificare de $ -0.0000406 (-72.50%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Line Protocol

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0349846 (-99.96%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Line Protocol (LINE)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Line Protocol.

Ce este Line Protocol (LINE)

Line Protocol – A scalable and secure blockchain infrastructure designed to power next-generation Web3 applications, decentralized finance, and immersive gaming ecosystems.

Tokenul Line Protocol este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Line Protocol. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru LINE pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Line Protocol pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Line Protocol fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Line Protocol (USD)

Ce valoare va avea Line Protocol (LINE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Line Protocol (LINE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Line Protocol.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Line Protocol!

Tokenomie pentru Line Protocol (LINE)

Înțelegerea tokenomică a Line Protocol (LINE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru LINE!

Cum se cumpără Line Protocol (LINE)

Vrei să știi cum să cumperi Line Protocol? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Line Protocol cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

LINE în monede locale

1 Line Protocol(LINE) în VND
0.405251
1 Line Protocol(LINE) în AUD
A$0.000023716
1 Line Protocol(LINE) în GBP
0.000011704
1 Line Protocol(LINE) în EUR
0.000013244
1 Line Protocol(LINE) în USD
$0.0000154
1 Line Protocol(LINE) în MYR
RM0.000064372
1 Line Protocol(LINE) în TRY
0.000648648
1 Line Protocol(LINE) în JPY
¥0.0023562
1 Line Protocol(LINE) în ARS
ARS$0.022351098
1 Line Protocol(LINE) în RUB
0.001249864
1 Line Protocol(LINE) în INR
0.00136521
1 Line Protocol(LINE) în IDR
Rp0.256666564
1 Line Protocol(LINE) în PHP
0.000907984
1 Line Protocol(LINE) în EGP
￡E.0.000728266
1 Line Protocol(LINE) în BRL
R$0.000082544
1 Line Protocol(LINE) în CAD
C$0.000021714
1 Line Protocol(LINE) în BDT
0.001878954
1 Line Protocol(LINE) în NGN
0.022158136
1 Line Protocol(LINE) în COP
$0.058778566
1 Line Protocol(LINE) în ZAR
R.0.00026796
1 Line Protocol(LINE) în UAH
0.000647724
1 Line Protocol(LINE) în TZS
T.Sh.0.0378378
1 Line Protocol(LINE) în VES
Bs0.0034342
1 Line Protocol(LINE) în CLP
$0.0145222
1 Line Protocol(LINE) în PKR
Rs0.004352656
1 Line Protocol(LINE) în KZT
0.008100862
1 Line Protocol(LINE) în THB
฿0.000499268
1 Line Protocol(LINE) în TWD
NT$0.000477246
1 Line Protocol(LINE) în AED
د.إ0.000056518
1 Line Protocol(LINE) în CHF
Fr0.00001232
1 Line Protocol(LINE) în HKD
HK$0.000119658
1 Line Protocol(LINE) în AMD
֏0.00588896
1 Line Protocol(LINE) în MAD
.د.م0.000143374
1 Line Protocol(LINE) în MXN
$0.00028721
1 Line Protocol(LINE) în SAR
ريال0.00005775
1 Line Protocol(LINE) în ETB
Br0.002363746
1 Line Protocol(LINE) în KES
KSh0.001988756
1 Line Protocol(LINE) în JOD
د.أ0.0000109186
1 Line Protocol(LINE) în PLN
0.000056672
1 Line Protocol(LINE) în RON
лв0.00006776
1 Line Protocol(LINE) în SEK
kr0.000147686
1 Line Protocol(LINE) în BGN
лв0.000026026
1 Line Protocol(LINE) în HUF
Ft0.005159
1 Line Protocol(LINE) în CZK
0.000324786
1 Line Protocol(LINE) în KWD
د.ك0.0000047278
1 Line Protocol(LINE) în ILS
0.000050358
1 Line Protocol(LINE) în BOB
Bs0.00010626
1 Line Protocol(LINE) în AZN
0.00002618
1 Line Protocol(LINE) în TJS
SM0.000141988
1 Line Protocol(LINE) în GEL
0.000041734
1 Line Protocol(LINE) în AOA
Kz0.01405096
1 Line Protocol(LINE) în BHD
.د.ب0.0000057904
1 Line Protocol(LINE) în BMD
1 Line Protocol(LINE) în DKK
kr0.000099638
1 Line Protocol(LINE) în HNL
L0.000404712
1 Line Protocol(LINE) în MUR
0.0007084
1 Line Protocol(LINE) în NAD
$0.000267498
1 Line Protocol(LINE) în NOK
kr0.000157388
1 Line Protocol(LINE) în NZD
$0.000027258
1 Line Protocol(LINE) în PAB
1 Line Protocol(LINE) în PGK
K0.000065758
1 Line Protocol(LINE) în QAR
ر.ق0.000056056
1 Line Protocol(LINE) în RSD
дин.0.001564948
1 Line Protocol(LINE) în UZS
soʻm0.183333304
1 Line Protocol(LINE) în ALL
L0.001291598
1 Line Protocol(LINE) în ANG
ƒ0.000027566
1 Line Protocol(LINE) în AWG
ƒ0.00002772
1 Line Protocol(LINE) în BBD
1 Line Protocol(LINE) în BAM
KM0.000026026
1 Line Protocol(LINE) în BIF
Fr0.0454146
1 Line Protocol(LINE) în BND
$0.00002002
1 Line Protocol(LINE) în BSD
1 Line Protocol(LINE) în JMD
$0.00246939
1 Line Protocol(LINE) în KHR
0.061847324
1 Line Protocol(LINE) în KMF
Fr0.0065604
1 Line Protocol(LINE) în LAK
0.334782602
1 Line Protocol(LINE) în LKR
රු0.004694998
1 Line Protocol(LINE) în MDL
L0.000263494
1 Line Protocol(LINE) în MGA
Ar0.0693693
1 Line Protocol(LINE) în MOP
P0.0001232
1 Line Protocol(LINE) în MVR
0.00023716
1 Line Protocol(LINE) în MWK
MK0.02668974
1 Line Protocol(LINE) în MZN
MT0.00098483
1 Line Protocol(LINE) în NPR
रु0.00218218
1 Line Protocol(LINE) în PYG
0.1092168
1 Line Protocol(LINE) în RWF
Fr0.0223762
1 Line Protocol(LINE) în SBD
$0.000126588
1 Line Protocol(LINE) în SCR
0.000211596
1 Line Protocol(LINE) în SRD
$0.0005929
1 Line Protocol(LINE) în SVC
$0.000134596
1 Line Protocol(LINE) în SZL
L0.00026719
1 Line Protocol(LINE) în TMT
m0.0000539
1 Line Protocol(LINE) în TND
د.ت0.0000455686
1 Line Protocol(LINE) în TTD
$0.000104258
1 Line Protocol(LINE) în UGX
Sh0.0538384
1 Line Protocol(LINE) în XAF
Fr0.0087472
1 Line Protocol(LINE) în XCD
$0.00004158
1 Line Protocol(LINE) în XOF
Fr0.0087472
1 Line Protocol(LINE) în XPF
Fr0.0015862
1 Line Protocol(LINE) în BWP
P0.00020713
1 Line Protocol(LINE) în BZD
$0.000030954
1 Line Protocol(LINE) în CVE
$0.001473472
1 Line Protocol(LINE) în DJF
Fr0.0027412
1 Line Protocol(LINE) în DOP
$0.000990528
1 Line Protocol(LINE) în DZD
د.ج0.00201278
1 Line Protocol(LINE) în FJD
$0.000035112
1 Line Protocol(LINE) în GNF
Fr0.133903
1 Line Protocol(LINE) în GTQ
Q0.000117964
1 Line Protocol(LINE) în GYD
$0.003221064
1 Line Protocol(LINE) în ISK
kr0.0019404

Resursă Line Protocol

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Line Protocol, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Line Protocol oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Line Protocol

Cât valorează Line Protocol (LINE) astăzi?
Prețul pe viu pentru LINE în USD este 0.0000154 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru LINE în USD?
Prețul actual pentru LINE la USD este $ 0.0000154. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Line Protocol?
Capitalizarea de piață pentru LINE este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru LINE?
Ofertă aflată în circulație pentru LINE este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru LINE?
LINE a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru LINE?
LINE a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru LINE?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru LINE este $ 39.74 USD.
Va crește LINE în acest an?
LINE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru LINE pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Line Protocol (LINE)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

