Informații despre Letit Trade (LETIT) Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence. Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence. Pagină de internet oficială: https://letit.ai Carte albă: https://letit.ai/files/Whitepaper_Letit.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x973485d34eEB9EebbEFB812EEeD3FEeb6DDf60dE Cumpără LETIT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Letit Trade (LETIT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Letit Trade (LETIT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 64.00M $ 64.00M $ 64.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Maxim dintotdeauna: $ 0.25005 $ 0.25005 $ 0.25005 Minim dintotdeauna: $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 Preț curent: $ 0.0199 $ 0.0199 $ 0.0199 Află mai mult despre prețul tokenului Letit Trade (LETIT)

Tokenomie pentru Letit Trade (LETIT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Letit Trade (LETIT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LETIT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LETIT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LETIT, explorează prețul în direct al tokenului LETIT!

Cum se cumpără LETIT Te interesează să adaugi Letit Trade (LETIT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LETIT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LETIT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Letit Trade (LETIT) Analiza istoricului de preț pentru LETIT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LETIT!

Predicție de preț pentru LETIT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LETIT? Pagina noastră de predicție de preț pentru LETIT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LETIT!

