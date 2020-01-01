Tokenomie pentru Lion Cat (LCAT) Descoperă informații cheie despre Lion Cat (LCAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Lion Cat (LCAT) LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting. LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting. Pagină de internet oficială: https://lioncat.meme Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0 Cumpără LCAT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Lion Cat (LCAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lion Cat (LCAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Ofertă totală: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Ofertă aflată în circulație: $ 494.25M $ 494.25M $ 494.25M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.84M $ 3.84M $ 3.84M Maxim dintotdeauna: $ 0.12618 $ 0.12618 $ 0.12618 Minim dintotdeauna: $ 0.00725194141066322 $ 0.00725194141066322 $ 0.00725194141066322 Preț curent: $ 0.0064 $ 0.0064 $ 0.0064 Află mai mult despre prețul tokenului Lion Cat (LCAT)

Tokenomie pentru Lion Cat (LCAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Lion Cat (LCAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LCAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LCAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LCAT, explorează prețul în direct al tokenului LCAT!

