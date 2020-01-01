Tokenomie pentru Libertum (LBM) Descoperă informații cheie despre Libertum (LBM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Libertum (LBM) Libertum offers a fully comprehensive, scalable, and licensed infrastructure tailored for real-world asset tokenization and access to new financial opportunities. Simply put Libertum has a versatile tokenization protocol and a licensed marketplace that includes buying, selling, trading, farming and borrowing of these RWAs and security tokens. Pagină de internet oficială: https://www.libertum.io/ Carte albă: https://www.libertum.io/whitepaperLibertum.pdf Explorator de blocuri: https://basescan.org/address/0x56A38E7216304108E841579041249fEb236C887b Cumpără LBM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Libertum (LBM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Libertum (LBM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Maxim dintotdeauna: $ 0.14798 $ 0.14798 $ 0.14798 Minim dintotdeauna: $ 0.009667398419279364 $ 0.009667398419279364 $ 0.009667398419279364 Preț curent: $ 0.01152 $ 0.01152 $ 0.01152 Află mai mult despre prețul tokenului Libertum (LBM)

Tokenomie pentru Libertum (LBM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Libertum (LBM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LBM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LBM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LBM, explorează prețul în direct al tokenului LBM!

Cum se cumpără LBM Te interesează să adaugi Libertum (LBM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LBM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LBM pe MEXC!

Istoric de preț pentru Libertum (LBM) Analiza istoricului de preț pentru LBM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LBM!

Predicție de preț pentru LBM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LBM? Pagina noastră de predicție de preț pentru LBM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LBM!

