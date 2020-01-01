Tokenomie pentru Loomlay (LAY) Descoperă informații cheie despre Loomlay (LAY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Loomlay (LAY) Loomlay enables the creation and monetization of AI agents for web3 through a no-code framework. These agents are self-improving, accessible from anywhere, and designed for collaboration, paving the way for AI-augmented teams. Loomlay enables the creation and monetization of AI agents for web3 through a no-code framework. These agents are self-improving, accessible from anywhere, and designed for collaboration, paving the way for AI-augmented teams. Pagină de internet oficială: https://loomlay.com/ Carte albă: https://dev.loomlay.com/ Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xb89D354AD1b0d95a48b3De4607F75a8cD710c1bA Cumpără LAY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Loomlay (LAY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Loomlay (LAY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 465.81M $ 465.81M $ 465.81M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.03M $ 5.03M $ 5.03M Maxim dintotdeauna: $ 0.0445 $ 0.0445 $ 0.0445 Minim dintotdeauna: $ 0.002601434290529499 $ 0.002601434290529499 $ 0.002601434290529499 Preț curent: $ 0.01079 $ 0.01079 $ 0.01079 Află mai mult despre prețul tokenului Loomlay (LAY)

Tokenomie pentru Loomlay (LAY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Loomlay (LAY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LAY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LAY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LAY, explorează prețul în direct al tokenului LAY!

